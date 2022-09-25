Франк Лебеф: «Смысл делать 850 передач, если у вас 3 удара? Раздражают играющие в гандбол команды. Люблю футбол Клоппа – интенсивный и вертикальный»

Экс-защитник раскритиковал игру команды при .

– Какие игровые стили вам нравятся?

– Нравится футбол Клоппа – интенсивный и вертикальный. «Челси» – полная противоположность, команда играла скучно и при Моуринью, и при Конте, и при Тухеле.

Смысл делать 850 передач, если при этом у вас 3 удара? Меня раздражают команды, играющие в гандбол, если только дело не касается Гвардиолы и миллиарда, выделенного ему на строительство состава.

Недавно Брендан Роджерс похвалил за умение играть в пас – после матча, в котором команда потерпела от поражение со счетом 2:6! – сказал Лебеф.