Франк Лебеф: «Смысл делать 850 передач, если у вас 3 удара? Раздражают играющие в гандбол команды. Люблю футбол Клоппа – интенсивный и вертикальный»

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Экс-защитник «Челси» Франк Лебеф раскритиковал игру команды при Томасе Тухеле.

– Какие игровые стили вам нравятся?

– Нравится футбол Клоппа – интенсивный и вертикальный. «Челси» – полная противоположность, команда играла скучно и при Моуринью, и при Конте, и при Тухеле.

Смысл делать 850 передач, если при этом у вас 3 удара? Меня раздражают команды, играющие в гандбол, если только дело не касается Гвардиолы и миллиарда, выделенного ему на строительство состава.

Недавно Брендан Роджерс похвалил «Лестер» за умение играть в пас – после матча, в котором команда потерпела от «Тоттенхэма» поражение со счетом 2:6! – сказал Лебеф.

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