Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022
Карим Бензема оформил дубль в матче с «Вальядолидом».
«Реал» выиграл в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0. 35-летний форвард отличился на 83-й минуте (с пенальти) и на 89-й.
Француз не играл из-за травмы со 2 ноября. Из-за нее он пропустил ЧМ-2022.
В этом сезоне Ла Лиги Бензема принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и сделал один ассист. Его статистика – здесь.
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