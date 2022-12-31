Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

оформил дубль в матче с « ».

« » выиграл в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0. 35-летний форвард отличился на 83-й минуте (с пенальти) и на 89-й.

Француз не играл из-за травмы со 2 ноября. Из-за нее он пропустил .

В этом сезоне Ла Лиги Бензема принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и сделал один ассист. Его статистика – здесь.

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