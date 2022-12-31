Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Вальядолид ЧМ-2022 Футбол

Карим Бензема оформил дубль в матче с «Вальядолидом».

«Реал» выиграл в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0. 35-летний форвард отличился на 83-й минуте (с пенальти) и на 89-й.

Француз не играл из-за травмы со 2 ноября. Из-за нее он пропустил ЧМ-2022.

В этом сезоне Ла Лиги Бензема принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и сделал один ассист. Его статистика – здесь.

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23 комментария

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mr kovalsky
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Ответ Nika13
дешам мог бы и чемпионат европы ухватить, если бы не сломался под давлением и не привлёк в сборную старого уголовника
«Подписан-Месси, аргентина» ладно, моя ошибка, я должен был изначально чекнуть кем ты являешься, перед тем как тебе написать)))
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mr kovalsky
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Ответ Nika13
дешам мог бы и чемпионат европы ухватить, если бы не сломался под давлением и не привлёк в сборную старого уголовника
Че то Реал с этим старым уголовником уже пять лч взял, не говоря уже о других трофеях
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Phantom of Opera
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Ответ corazón blanco
Второй гол забил после шикарной комбинации, снова вышел Камавинга на замену и был очень хорош, отличный совершил проход и отдал голевую Кариму. Ну и надеюсь, что эти голы очень помогут Кариму обрести уверенность в себе, все-таки последний месяц явно был у него не самым лучшим.
Ну хз, вице-чемпионом мира стал, чуть титул не выиграл. Норм месяц
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*****Mr.Vaart_23*****
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Если бы не очередной клоун со свистком, который ещё в первом тайме два пеналя не поставил, не была бы этой валидольной концовки
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Nika13
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Ответ Wild91688
Вуахаха,а что мешало ему 2016
не созрели для победы
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Wild91688
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Ответ Nika13
дешам мог бы и чемпионат европы ухватить, если бы не сломался под давлением и не привлёк в сборную старого уголовника
Вуахаха,а что мешало ему 2016
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maxromanov84@mail.ru
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Валидольный вечер, особливо для лудоманов. Впрочем для них всегда валидол теперь
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Wild91688
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Дешам чемпион мира и серебряный призёр. Бородатый уголовник изгой в сборной и вылет в 1/8 от Швейцарии. FACTOS
Твой дешам как тренер полный 0,чисто на индивидуалке игроков взял один ЧМ,был бы другой норм тренер, титулов было бы как минимум два,имея таких игроков грех проигрывать два финала и темболее таким как Португальцы и Арги
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Babyboy
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Безн машина. Жаль что на ЧМ так и не попал. Вообще Без и сборная последние 5 лет мутная история
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danik 258808
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Дешам чемпион мира и серебряный призёр. Бородатый уголовник изгой в сборной и вылет в 1/8 от Швейцарии. FACTOS
Всего лишь обладатель зм
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Маноло Санчи́с
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Весь матч, конечно, смотрелся очень тяжёлым, запорол кучу атак..Но этими мячами все же исправился)
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Nika13
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Привет трусливому позорищу Дешаму
дешам мог бы и чемпионат европы ухватить, если бы не сломался под давлением и не привлёк в сборную старого уголовника
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VuNePonimaete
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Важнейшие голы для морального духа Бензема. Спасибо всем, кто устроил травлю Карима, его хорошо это смотивировало и теперь он вновь будет тащить Реал😎
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Алексей Смолин
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HALA MADRID
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VuNePonimaete
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Ответ Фанат Лионеля Месси
А че тут реалоглоры Дешама оскорбляют ? Он виноват в том ,что без Карима в сборной меньше токсичности и атмосфера лучше ?
А что тут фанат Лионеля Месси делает?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Привет трусливому позорищу Дешаму
Дешам чемпион мира и серебряный призёр. Бородатый уголовник изгой в сборной и вылет в 1/8 от Швейцарии. FACTOS
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Фанат Лионеля Месси
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А че тут реалоглоры Дешама оскорбляют ?
Он виноват в том ,что без Карима в сборной меньше токсичности и атмосфера лучше ?
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corazón blanco
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Ответ max mystique
Тяжело вкатились, но взяли важные очки, с победой!
Куртуа герой, два сумасшедших сэйва сегодня совершил, если бы не он, не одержали бы победу. Вальядолид приятно удивил, классно сегодня играли, молодцы.
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Arthurino
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Должен был оформлять хет-трик. Это был великий год для Реала, а победа под конец отличный подарок всем болельщикам на НГ!
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corazón blanco
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Второй гол забил после шикарной комбинации, снова вышел Камавинга на замену и был очень хорош, отличный совершил проход и отдал голевую Кариму. Ну и надеюсь, что эти голы очень помогут Кариму обрести уверенность в себе, все-таки последний месяц явно был у него не самым лучшим.
+16
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badaboom
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Топарь
Не то, что Кринжес Аравийский
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Привет трусливому позорищу Дешаму
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max mystique
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Тяжело вкатились, но взяли важные очки, с победой!
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