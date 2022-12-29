Карло Анчелотти: «Реалу не нужны трансферы. Мы в лучшем состоянии, чем год назад»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не видит необходимости в зимних покупках.
«Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.
Календарь предъявляет к нам очень серьезные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ... До марта будет много игр.
Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.
Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году», – сказал Анчелотти.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
19 комментариев