Карло Анчелотти: «Реалу не нужны трансферы. Мы в лучшем состоянии, чем год назад»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не видит необходимости в зимних покупках.

«Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.

Календарь предъявляет к нам очень серьезные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ... До марта будет много игр.

Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.

Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году», – сказал Анчелотти.

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19 комментариев

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Asad Nizamov
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Ответ Фёдор Кузнецов
На данный момент Вальверде очень важен справа, в топ матчах он помогает Карвахалю сдерживать быстрых фланговых игроков соперника, а удар у него один из лучших в команде
Несомненно все так и есть, но он не чистый фланговый нап, типа Салаха, Сона,Вини и т.д
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Asad Nizamov
Он полузащитник, даже в Фифе есть роль ПАП (Правый атакующий полузащитник) и так же подключается к атакам но при выше есть ПФН (Правый фланговый нападающий)
На данный момент Вальверде очень важен справа, в топ матчах он помогает Карвахалю сдерживать быстрых фланговых игроков соперника, а удар у него один из лучших в команде
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Asad Nizamov
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Ответ Фёдор Кузнецов
А Вальверде куда тогда?
Он полузащитник, даже в Фифе есть роль ПАП (Правый атакующий полузащитник) и так же подключается к атакам но при выше есть ПФН (Правый фланговый нападающий)
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Ира15577
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Ответ pvh-82
А смысл? Топовых игроков по ходу сезона сложно выдернуть а хрень разную скупать это не уровень Реала...
Это точно. Хрень скупать-это к МЮ!
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Ира15577
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Красавчик Анчелоти!
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Asad Nizamov
Родриго основным должен быть справа, а не сидеть
А Вальверде куда тогда?
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pvh-82
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Ответ corazón blanco
Мадрид в зимнее трансферное окно выходит по очень большим праздникам. Так что ожидаемо, что никаких трансферов не будет.
А смысл? Топовых игроков по ходу сезона сложно выдернуть а хрень разную скупать это не уровень Реала...
+3
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Asad Nizamov
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Ответ Фёдор Кузнецов
Родриго?
Родриго основным должен быть справа, а не сидеть
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Фёдор Кузнецов
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Ответ AF007
А это значит, что скоро кое-кто таки завершит свою бездарную карьеру
И у тебя больше не будет смысла жизни
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corazón blanco
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Ответ зак
Да они Роналду подпишут, уже Перес выразил готовность заключить с ним контракт до конца сезона..
Мадрид дал ему возможность тренироваться на Вальдебебас и сказал, что это его дом. Потому что Роналду до сих пор ценят в Мадриде, легенда клуба! Но не более того. Источники близкие к клубы, все как один пишут, что Роналду не будут подписать по трём причинам: возраст, негативная атмосфера вокруг Роналду, полное доверие и уверенность в Бензема и Винисиусе. Поэтому спасибо Роналду за все он славное, но прошлое клуба.
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Пако
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Больше других это мнение разделяет Перес.
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Asad Nizamov
1 нап в центре все равно нужен который выйдя на замену может что то дать, а не Мариано
Родриго?
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Игорь Климов
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Ответ зак
Да они Роналду подпишут, уже Перес выразил готовность заключить с ним контракт до конца сезона..
Зачем ты везде пишешь эту фейковую ерунду?
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зак
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Ответ Asad Nizamov
1 нап в центре все равно нужен который выйдя на замену может что то дать, а не Мариано
Да они Роналду подпишут, уже Перес выразил готовность заключить с ним контракт до конца сезона..
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Мадрид наказывает!
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Ответ AF007
А это значит, что скоро кое-кто таки завершит свою бездарную карьеру
Серхи Роберто?
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Asad Nizamov
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1 нап в центре все равно нужен который выйдя на замену может что то дать, а не Мариано
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AF007
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А это значит, что скоро кое-кто таки завершит свою бездарную карьеру
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corazón blanco
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Мадрид в зимнее трансферное окно выходит по очень большим праздникам. Так что ожидаемо, что никаких трансферов не будет.
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Мадрид наказывает!
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Давай, Карло, нужно догонять Зидана)
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