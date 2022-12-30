Татьяна Тарасова: «Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Величайший игрок в истории футбола»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.

«Мне очень жаль его. Его смерть – беда для всего мира. Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Он был легендарным футболистом. Величайший игрок в истории этого спорта. и футбол – синонимы навсегда!» – сказала Тарасова.