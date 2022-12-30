Татьяна Тарасова: «Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Величайший игрок в истории футбола»

Теги Татьяна Тарасова Пеле Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.

«Мне очень жаль его. Его смерть – беда для всего мира. Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Он был легендарным футболистом. Величайший игрок в истории этого спорта. Пеле и футбол – синонимы навсегда!» – сказала Тарасова.

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7 комментариев

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HoratioH
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Ответ Los Galácticos
Ну хотя бы знает кто такой Пеле, значит не все настолько плохо как я думал после её слов что она не знает кто такой Месси..
Просто Пеле это настоящий король в отличие от аргентинского фуфела
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Товарищ Майор.
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"Месси я не знаю, но знаю Пеле. Вкусный был кофе"
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Назар Игорь
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Да не знает она кто такой Пеле, просто очень много сообщений во всех СМИ за сутки, вот и подсуетилась.
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Захар Собов
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"В любой точке мира вы найдете три иконы: Иисус, Кока-кола и Пеле"
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Elena Sopc
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Ответ Los Galácticos
Ну хотя бы знает кто такой Пеле, значит не все настолько плохо как я думал после её слов что она не знает кто такой Месси..
Когда приходит склероз, все прошлое старое хорошо помнишь, а новое забываешь, так и с Месси
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Savarona25
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Настоящее величие видится издали. Истинные ли современные "короли" или нет предстоит узнать несколько позднее.
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Los Galácticos
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Ну хотя бы знает кто такой Пеле, значит не все настолько плохо как я думал после её слов что она не знает кто такой Месси..
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