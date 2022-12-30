«Ювентус» хочет 40 млн евро за Маккенни. Хавбек интересен «Борнмуту»

Активность « » на рынке зависит от будущего .

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио в колонке для Corriere della Sera, что «Ювентус» усилится, только если Маккенни покинет клуб зимой.

«Ювентус» хочет за него как минимум 40 млн евро. Интерес к американцу проявляет « ».

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

Полную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

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