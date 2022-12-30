«Ювентус» хочет 40 млн евро за Маккенни. Хавбек интересен «Борнмуту»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Борнмут Уэстон Маккенни Футбол

Активность «Ювентуса» на рынке зависит от будущего Уэстона Маккенни.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио в колонке для Corriere della Sera, что «Ювентус» усилится, только если Маккенни покинет клуб зимой.

«Ювентус» хочет за него как минимум 40 млн евро. Интерес к американцу проявляет «Борнмут».

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

Полную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

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6 комментариев

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Okaka
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Американцы сходу начнут разбрасываться деньгами по ходу
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здоровяк
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грех не заработать на английских мешках
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corazón blanco
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Ответ Никита Самарин
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное.(¬‿¬)
Мак Аллистер я думаю очень бы пригодился Ювентусу)
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Ramiz Tamazanov
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Продавать. На замену другого Мака, чемпиона мира.
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Игорь Новиков
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Раньше бы миллионов 10 стоил максимум. Ну а сейчас, когда цены так раздуты, можно, и столько просить. Особенно у клубов АПЛ.
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Никита Самарин
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Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное.(¬‿¬)
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