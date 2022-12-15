«Барсе» предложили бесплатно подписать Рабьо летом. У хавбека есть предложения из АПЛ

может перейти в «Барселону».

Представители 27-летнего полузащитника предложили каталонскому клубу подписать его в летнее трансферное окно. Срок действия контракта хавбека с « » истекает в конце сезона, и игрок не намерен его продлевать.

У француза есть крупные предложения от клубов , но он хотел бы присоединиться к «Барсе». Рабьо еще не принял окончательного решения о своем будущем. Зимой он не будет рассматривать предложения.

В 11 матчах текущего сезона Серии А Рабьо забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ