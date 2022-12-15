«Барсе» предложили бесплатно подписать Рабьо летом. У хавбека есть предложения из АПЛ
Адриен Рабьо может перейти в «Барселону».
Представители 27-летнего полузащитника предложили каталонскому клубу подписать его в летнее трансферное окно. Срок действия контракта хавбека с «Ювентусом» истекает в конце сезона, и игрок не намерен его продлевать.
У француза есть крупные предложения от клубов АПЛ, но он хотел бы присоединиться к «Барсе». Рабьо еще не принял окончательного решения о своем будущем. Зимой он не будет рассматривать предложения.
В 11 матчах текущего сезона Серии А Рабьо забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
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