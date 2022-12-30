Рабьо просит у «Юве» повышения зарплаты с 7 до 10 млн евро в год. Летом хавбек может уйти бесплатно

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо деньги Футбол

Адриен Рабьо готов продлить контракт с «Ювентусом» при условии повышения зарплаты.

В настоящее время 27-летний хавбек сборной Франции зарабатывает 7 млн евро в год плюс 2 млн в виде бонусов, тогда как его мать и агент просит увеличения оклада до 10 млн за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По окончании нынешнего сезона Рабьо может стать свободным агентом. Два клуба АПЛ уже проявили интерес к тому, чтобы подписать его бесплатно летом 2023 года.

Статистика полузащитника – здесь.

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16 комментариев

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Крученые мячи Анри
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
Зная что у клуба фин.проблемы? Ясно
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Philadelphia51
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Никогда не нравился Рабьо , но ЧМ он провёл просто на топ уровне , если б не простуда вероятно было бы ещё мощнее ; ну и аппетиты сразу выросли что не удивительно
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Макс Кидалов
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Ответ Ovsyankin
Рабьо как Гризман фиг пойми че делает в клубе, но в сборной добротно играет
В сборной многие игроки даже среднего уровня показывают топ игру высокого уровня. Это из за большой мотивации и редких игр, так как они на максимум выкладываются в каждом матче, а в клубах они знают что через 3 дня снова матч, они не могут физически играть на максимуме за клуб, они так не потянут весь сезон. А в сборной месяц всегда чемпионат длится и нужно показать максимум и выжать все что можно
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Андер Эррера
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
Его с личкой 10 млн летом никто не купит.
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che kaif
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В лучших традициях семейства Рабьо
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TravenS
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Ответ Фанат Доры Дуры
Какие 10 миллионов? Это кто вообще такой?) Модрич меньше получает
Это только показывает, что Модрич не в состоянии выбить себе нормальную зп)
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Иван Рыбаков
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
Так кто ж спорит? Действительно хорошо провëл ЧМ, но давать за это 10 зп, как-то нерационально.
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Фанат Доры Дуры
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Какие 10 миллионов? Это кто вообще такой?) Модрич меньше получает
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Schiaff1no
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
Полгода то действительно хорошие, но до этого играл мягко говоря не на свои деньги. Тот еще вопрос, это он смотивировался ЧМ/новым контрактом или действительно вырос уровнем.
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Ovsyankin
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
Рабьо как Гризман фиг пойми че делает в клубе, но в сборной добротно играет
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Валера Савченко
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Ответ Papa Paolo
Почему нет ? Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
С такими запросами по личке его никто не купит
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Классный руководитель
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дать 10 без бонусов и будет норм
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Nuraly Amirov
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Ему и 7 много
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Женёк Кропухинский
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Кажись, уйдёт бесплатно)))
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Papa Paolo
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Ответ Иван Рыбаков
Это скорее его мать просит ещё + 3 миллиона к зарплате.
Почему нет ?
Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.
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Иван Рыбаков
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Это скорее его мать просит ещё + 3 миллиона к зарплате.
+9
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