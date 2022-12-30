Рабьо просит у «Юве» повышения зарплаты с 7 до 10 млн евро в год. Летом хавбек может уйти бесплатно
Адриен Рабьо готов продлить контракт с «Ювентусом» при условии повышения зарплаты.
В настоящее время 27-летний хавбек сборной Франции зарабатывает 7 млн евро в год плюс 2 млн в виде бонусов, тогда как его мать и агент просит увеличения оклада до 10 млн за сезон, сообщает журналист Николо Скира.
По окончании нынешнего сезона Рабьо может стать свободным агентом. Два клуба АПЛ уже проявили интерес к тому, чтобы подписать его бесплатно летом 2023 года.
Статистика полузащитника – здесь.
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Провёл хороший ЧМ и может уйти бесплатно. Маман это понимает и с точки зрения экономики Юве проще дать ему сейчас 3млн. и продать летом / удержать, нежели просто отпустить.