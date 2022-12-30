Самедов назвал Комличенко лучшим в РПЛ в 2022-м: «Отличный форвард. Вся игра «Ростова» строится вокруг него»

Теги Ростов Александр Самедов премьер-лига Россия Николай Комличенко Футбол

Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир РПЛ в 2022 году.

«Из футболистов мне запомнился больше всего Комличенко. Выделю его. Отличный форвард, очень помогает своей команде как в обороне, так и в атакующих действиях. Много полезной работы выполняет.

Плюс он функционально сильный. Мне кажется, вся игра «Ростова» строится вокруг него», — сказал экс-игрок сборной России.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Комличенко 7 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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psycho killer
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Ответ динамовец1923
Не могу. Нету рейтинга
Ну потом поставишь
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динамовец1923
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Ответ psycho killer
Поставил минус, можешь тоже поставить мне минус
Не могу. Нету рейтинга
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psycho killer
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Ответ Доктор Верховцев
Это Дельфин II который?
Первый мулькольм с выщипанными бровями?
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psycho killer
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Ответ динамовец1923
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Поставил минус, можешь тоже поставить мне минус
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динамовец1923
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dakur845
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Однозначно Комличенко, форвард номер 1 таранного типа в РПЛ.
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Доктор Верховцев
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Это Дельфин II который?
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