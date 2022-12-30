Самедов назвал Комличенко лучшим в РПЛ в 2022-м: «Отличный форвард. Вся игра «Ростова» строится вокруг него»
Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир РПЛ в 2022 году.
«Из футболистов мне запомнился больше всего Комличенко. Выделю его. Отличный форвард, очень помогает своей команде как в обороне, так и в атакующих действиях. Много полезной работы выполняет.
Плюс он функционально сильный. Мне кажется, вся игра «Ростова» строится вокруг него», — сказал экс-игрок сборной России.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Комличенко 7 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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