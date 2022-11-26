Глебов – лучший игрок ноября в РПЛ. У него 2 гола в 2 матчах за «Ростов»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов – Winline игрок ноября в Мир РПЛ.

Среди претендентов на это звание также были Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Лазар Ранджелович («Урал») и Ярослав Михайлов («Пари НН»).

В ноябре Глебов забил победный гол в ворота «Динамо» (2:1), а также отличился в игре с «Крыльями Советов» (3:1).

За 23-летнего полузащитника проголосовали 4 легенды РПЛ из 5. В голосовании экспертов «Матч Премьер» хавбек «Ростова» набрал 2 голоса, как и Лазар Ранджелович.

В голосовании болельщиков победил Владимир Сычевой.

Статистику капитана «Ростова» можно изучить здесь.

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