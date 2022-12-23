Гаранин, Бушманов, Василенко и Горлов из «Енисея» – кандидаты на пост тренера «Пари НН»
Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нижегородский клуб будет выбирать из четырех специалистов, среди которых Евгений Бушманов, ранее возглавлявший «Спартак-2», Артем Горлов из «Енисея», бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин и Олег Василенко, ранее работавший с «Факелом».
Отмечается, что все кандидаты провели встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Окончательное решение будет принято 27 декабря.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» является Антон Хазов. Клуб занимает 12-ю строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.
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