Гаранин, Бушманов, Василенко и Горлов из «Енисея» – кандидаты на пост тренера «Пари НН»

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Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нижегородский клуб будет выбирать из четырех специалистов, среди которых Евгений Бушманов, ранее возглавлявший «Спартак-2», Артем Горлов из «Енисея», бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин и Олег Василенко, ранее работавший с «Факелом».

Отмечается, что все кандидаты провели встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Окончательное решение будет принято 27 декабря.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» является Антон Хазов. Клуб занимает 12-ю строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.

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2 комментария

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Великий Алонсо
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В общем с такой кандидатурой пердив если не в этом, то в следующем сезоне обеспечен
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Peter Parker
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Василенко будто оптимальный вариант. Возможно, что и Бушманов бы подошел. А Гаранину бы команду поинтереснее, но вот кто доверит… а идеи очень интересные для реалий рпл.
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