Гаранин, Бушманов, Василенко и Горлов из «Енисея» – кандидаты на пост тренера «Пари НН»

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нижегородский клуб будет выбирать из четырех специалистов, среди которых , ранее возглавлявший «Спартак-2», Артем Горлов из « », бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин и , ранее работавший с «Факелом».

Отмечается, что все кандидаты провели встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Окончательное решение будет принято 27 декабря.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера « » является Антон Хазов. Клуб занимает 12-ю строчку в таблице Мир , набрав 19 очков после 17 матчей.