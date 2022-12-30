Форвард «Монпелье» Ваи первым после Мбаппе забил 20 голов в Лиге 1 до 20 лет

Форвард « » поразил ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции.

19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.

Первым в 2017 году был (« »), достигший этой отметки в «Монако», когда ему было 18 лет и 10 месяцев.

Соответствующий статистический учет ведется во Франции за последние 40 лет.

В 15 играх текущего сезона Лиги 1 на счету Ваи 7 мячей и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!