Форвард «Монпелье» Ваи первым после Мбаппе забил 20 голов в Лиге 1 до 20 лет

Теги ПСЖ лига 1 Франция Монпелье Килиан Мбаппе Элье Ваи Футбол

Форвард «Монпелье» Элье Ваи поразил ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции.

19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.

Первым в 2017 году был Килиан МбаппеПСЖ»), достигший этой отметки в «Монако», когда ему было 18 лет и 10 месяцев.

Соответствующий статистический учет ведется во Франции за последние 40 лет.

В 15 играх текущего сезона Лиги 1 на счету Ваи 7 мячей и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Okaka
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Калимуэндо чуть не уложился
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Stade de Reims
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А Мбаппе нулевой?
Если после него есть первый... 🤡
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ILIILI
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Вторым. А не первым после Мбапе. Ну что ж вы за люди-то
+5
-1
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