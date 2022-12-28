Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Осера», «ПСЖ» примет «Страсбур»
«Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Осером» в 16-м туре Лиги 1.
Также в среду «ПСЖ» примет «Страсбур».
В четверг «Марсель» встретится дома с «Тулузой».
16-й тур
- Дата проведения
- 28 декабря, 17.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 28 декабря, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 28 декабря, 19.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 28 декабря, 21.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 29 декабря, 19.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.00, «Альянц Ривьера»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В сегодняшнем матче по причине травм не сыграют Нуну Мендеш, Ренату Саншеш и Пренель Кимпембе. Также из-за отпуска матч пропустит Лео Месси, который должен присоединиться к команде только 2-3 января.
Сегодня в составе ПСЖ вероятнее всего появятся Норди Мюкиеле, Маркиньос, Марко Верратти, Заир-Эмери, Витинья, Неймар, Килиан Мбаппе и Юго Экитике.
Ждём очередной победы! Allez les Rouge et Bleu !