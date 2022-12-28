Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Осера», «ПСЖ» примет «Страсбур»

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«Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Осером» в 16-м туре Лиги 1.

Также в среду «ПСЖ» примет «Страсбур».

В четверг «Марсель» встретится дома с «Тулузой».

Чемпионат Франции

16-й тур

Труа – Нант
Дата проведения
28 декабря, 17.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Анжер
Дата проведения
28 декабря, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Монако
Дата проведения
28 декабря, 19.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Лилль
Дата проведения
28 декабря, 21.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Лион
Дата проведения
28 декабря, 23.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Страсбур
Дата проведения
28 декабря, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Монпелье
Дата проведения
29 декабря, 19.00, «Стад дю Мустуа»
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Реймс – Ренн
Дата проведения
29 декабря, 21.00, «Огюст Делон»
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Марсель – Тулуза
Дата проведения
29 декабря, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Ланс
Дата проведения
29 декабря, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Сегодня ПСЖ вступает во вторую часть сезона. Домашний матч против пусть даже аутсайдера не обещает быть лёгкой прогулкой. Как сказал Кристоф Гальтье на пресс-конференции, "команда начинает с нуля, и самое важное быть в форме к матчу с Лансом (1 января), который идёт вторым, и с Баварией в ЛЧ".
В сегодняшнем матче по причине травм не сыграют Нуну Мендеш, Ренату Саншеш и Пренель Кимпембе. Также из-за отпуска матч пропустит Лео Месси, который должен присоединиться к команде только 2-3 января.
Сегодня в составе ПСЖ вероятнее всего появятся Норди Мюкиеле, Маркиньос, Марко Верратти, Заир-Эмери, Витинья, Неймар, Килиан Мбаппе и Юго Экитике.

Ждём очередной победы! Allez les Rouge et Bleu !
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