Карло Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»
Карло Анчелотти считает, что в футболе введут практику чистого времени.
Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о том, почему судьи матчей ЧМ-2022 добавляли много времени.
«Я не знаю, как это сделали. Но я верю, что в конце концов, рано или поздно, футбол перейдет к чистому времени», – сказал Анчелотти.
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Это про таких вот Перес говорит походу что им скучно долго смотреть футбол, нужно листать ленту в тик токе)))