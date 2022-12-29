Карло Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»

считает, что в футболе введут практику чистого времени.

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, почему судьи матчей добавляли много времени.

«Я не знаю, как это сделали. Но я верю, что в конце концов, рано или поздно, футбол перейдет к чистому времени», – сказал Анчелотти.

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