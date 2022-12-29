Карло Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига ЧМ-2022 правила Футбол

Карло Анчелотти считает, что в футболе введут практику чистого времени. 

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о том, почему судьи матчей ЧМ-2022 добавляли много времени. 

«Я не знаю, как это сделали. Но я верю, что в конце концов, рано или поздно, футбол перейдет к чистому времени», – сказал Анчелотти. 

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6 комментариев

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Юрий Кечко
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Ответ igls54
Давно пора перейти на тайм 25-30 минут чистого времени. Сразу отпадет желание затягивать время любыми способами
20-25?!
Это про таких вот Перес говорит походу что им скучно долго смотреть футбол, нужно листать ленту в тик токе)))
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конь Мюллера)
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ВАР конечно убил всю радость и эмоции после празднования мячей,но футбол не стоит на месте,все должно быть в меру не надо как в ЧМ в Катаре добавлять в матчи по 20-30 минут в совокупности-ЧМ конечно праздник для футбола но это убивает эксклюзивность превышая дозу)
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igls54
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Давно пора перейти на тайм 25-30 минут чистого времени. Сразу отпадет желание затягивать время любыми способами
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-3
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GuruFutbola
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Дед опять таблеток забыл выпить
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tam005
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Ну когда-нибудь и судей не будет в поле... Всё вопрос времени и денег
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fellx
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"А еще гол красным мячем будет считаться за два" - добавил Карло
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