Давиде Анчелотти: «Отец научил меня, что футбол – это спорт игроков. Хороший тренер должен сделать так, чтобы каждый мог блистать»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига тактика Давиде Анчелотти Футбол

Давиде Анчелотти рассказал, в чем Карло Анчелотти видит главный секрет хорошего тренера.

«Мой отец все время говорит, что в футболе все уже придумано. Что ж, я не буду с ним спорить. Но я думаю, что развитие не прекращается. В целом у нас одинаковые представления о футболе. Затем мы обсуждаем детали. Он научил меня тому, что это спорт игроков, и если ты хочешь быть хорошим тренером, то нужно адаптироваться к тому, что имеешь. И играть так, чтобы каждый игрок смог блистать. Если это удается – ты молодец.

Если ваши игроки чувствуют себя комфортно, значит, ты все сделал правильно. Если система ломает игроков, значит, ты плохо работаешь. Эта концепция, которую передал мне мой отец, очень важна, и нелегко проявлять такую гибкость, какую проявляет он в своей карьере.

В конце концов, мой отец очень скромен, но именно он придумал схему 4-3-2-1. Он не просто тренер, он человек, который внес большой вклад в этот вид спорта с точки зрения тактики. Его всегда считали хорошим человеком, умеющим обращаться с футболистами. Это одно из его качеств, но у него глубокие познания в футболе, он способен по-разному играть со своими командами, и это огромное преимущество», – сказал сын главного тренера мадридского «Реала».

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2 комментария

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Атай Курманбеков
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Тиджани Бабангида
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У Карло Анчелотти можно многому поучиться
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