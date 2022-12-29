Карло Анчелотти: «Азар в лучшей форме, чем до ЧМ-2022, он хорошо поработал. Буду использовать весь состав»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Карло Анчелотти отметил форму Эдена Азара.

«Я вижу, что Азар в порядке. Он хорошо тренировался. Сейчас он в лучшей форме, чем до чемпионата мира.

Он проделал хорошую работу, и я буду использовать весь состав», – заявил главный тренер «Реала».

30 декабря «Реал» сыграет в Ла Лиге с «Вальядолидом».

Азар впечатлил тренеров «Реала» на занятиях после отпуска. Эден хочет, чтобы Анчелотти поверил в него

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5 комментариев

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GeroyamSala
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Если папа Карло реанимирует его карьеру будет победа, сравнимая с очередной в ЛЧ
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белошип
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Ответ rigobersong
Азар был топ-5 футболистом мира, как и Кака:) Перешел в реал = загубил карьеру:)
То-же самое можно сказать и про Гризмана с Коутиньо,как только эти два топаря перешли в банкрот-сразу сдулись)
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rigobersong
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Азар был топ-5 футболистом мира, как и Кака:) Перешел в реал = загубил карьеру:)
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Los Galácticos
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Даже уже и забылось что этот игрок совсем недавно входил в топ-5 лучших игроков мира, его просто не стало как игрока после перехода в Реал.
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белошип
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Азар скорее всего будет играть только в матчах КИ и возможно СКИ,в чемпе вряд ли будет играть)
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