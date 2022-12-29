Карло Анчелотти: «Азар в лучшей форме, чем до ЧМ-2022, он хорошо поработал. Буду использовать весь состав»
Карло Анчелотти отметил форму Эдена Азара.
«Я вижу, что Азар в порядке. Он хорошо тренировался. Сейчас он в лучшей форме, чем до чемпионата мира.
Он проделал хорошую работу, и я буду использовать весь состав», – заявил главный тренер «Реала».
30 декабря «Реал» сыграет в Ла Лиге с «Вальядолидом».
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