Карло Анчелотти: «Азар в лучшей форме, чем до ЧМ-2022, он хорошо поработал. Буду использовать весь состав»

отметил форму .

«Я вижу, что Азар в порядке. Он хорошо тренировался. Сейчас он в лучшей форме, чем до чемпионата мира.

Он проделал хорошую работу, и я буду использовать весь состав», – заявил главный тренер «Реала».

30 декабря «Реал» сыграет в с «Вальядолидом».

Азар впечатлил тренеров «Реала» на занятиях после отпуска. Эден хочет, чтобы Анчелотти поверил в него

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