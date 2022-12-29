Давиде Анчелотти: «Не помню, чтобы отец выходил из себя, повышал голос. Он выслушивает каждого в штабе, но решения принимает сам – ответственность на нем»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Давиде Анчелотти Футбол

Давиде Анчелотти рассказал, как ведет себя Карло Анчелотти с тренерским штабом.

«Мой отец очень спокойный, он умеет контролировать эмоции. Это делает его отличным лидером для своего штаба. Он никогда не выходит из себя, он способен перекладывать ответственность на других, а это нелегко.

Он прислушивается ко всем, но всегда принимает решение сам. Но он позволяет высказаться всей команде. Это порождает множество внутренних споров и атмосферу противостояния идей, что позволяет ему оставаться молодым в мыслях. Ему не нужен тренерский штаб из людей, которые все время только соглашаются с ним. И мне, как сыну, это помогает, потому что нет барьера страха, который мог бы быть у молодого тренера. Мы постоянно находимся в диалоге, и мне это нравится. Иногда мы спорим, но я думаю, что это хорошо.

Как отец, он никогда не повышал на меня голос. Я не помню, чтобы он когда-нибудь ругал меня. Мы похожи по характеру – оба стараемся избегать конфликтов и очень спокойны. Напряжение возникает только из-за футбольных дебатов, которые позже приводят к решению, которое принимает он, потому что на нем лежит ответственность», – сказал сын главного тренера мадридского «Реала».

Давиде Анчелотти – теневой герой «Реала». Отвечает за тренировки, знает 5 языков и спорит с отцом

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4 комментария

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corazón blanco
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Да, Анчелотти великий тренер, но он также и прекраснейший человек. Когда проходят автограф-сессии с ним приятно пообщаться, он очень доброжелателен и открытый человек.
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ZA.RMA
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Анчелотти прекрасен и это видно даже через «экран»
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corazón blanco
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Ответ felipe89
Всем бы такого отца... Жаль, у меня его вообще не было
Главное, чтобы Вы в дальнейшем стали прекрасным отцом, которым будут гордиться ваши дети.
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felipe89
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Всем бы такого отца... Жаль, у меня его вообще не было
+4
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