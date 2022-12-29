Давиде Анчелотти: «Не помню, чтобы отец выходил из себя, повышал голос. Он выслушивает каждого в штабе, но решения принимает сам – ответственность на нем»

рассказал, как ведет себя с тренерским штабом.

«Мой отец очень спокойный, он умеет контролировать эмоции. Это делает его отличным лидером для своего штаба. Он никогда не выходит из себя, он способен перекладывать ответственность на других, а это нелегко.

Он прислушивается ко всем, но всегда принимает решение сам. Но он позволяет высказаться всей команде. Это порождает множество внутренних споров и атмосферу противостояния идей, что позволяет ему оставаться молодым в мыслях. Ему не нужен тренерский штаб из людей, которые все время только соглашаются с ним. И мне, как сыну, это помогает, потому что нет барьера страха, который мог бы быть у молодого тренера. Мы постоянно находимся в диалоге, и мне это нравится. Иногда мы спорим, но я думаю, что это хорошо.

Как отец, он никогда не повышал на меня голос. Я не помню, чтобы он когда-нибудь ругал меня. Мы похожи по характеру – оба стараемся избегать конфликтов и очень спокойны. Напряжение возникает только из-за футбольных дебатов, которые позже приводят к решению, которое принимает он, потому что на нем лежит ответственность», – сказал сын главного тренера мадридского .

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