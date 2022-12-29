Экс-гендиректор «Бирмингема» рассказал, как «МЮ» пытался подписать Джуда Беллингема.

«Нужно было принять очень важное решение. « » предложил больше всех остальных клубов – «Баварии», дортмундской « », « » и других клубов вроде «Вулверхэмтона». Все они с нами связывались.

Эд Вудворд был самым настойчивым из всех. Мы обсуждали, как можем убедить Беллингема, но Джуд не собирался принимать решение с оглядкой на деньги.

«МЮ» предлагал ему более высокую зарплату, чем остальные. Может, вдвое большую. Ему были гарантированы миллионы, а он отказался. Это необычная ситуация для футболиста.

Он общался с , Вудворд даже приводил в один день , в другой – Кантона, пытаясь его убедить», – сказал Донг Рен.

В 2020 году Беллингем перешел в «Боруссию» более чем за 25 миллионов фунтов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!