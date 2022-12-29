«МЮ» предлагал Беллингему вдвое больше, чем остальные. Сульшер, Фергюсон, Кантона пытались его убедить». Экс-директор «Бирмингема» о переговорах в 2020-м
Экс-гендиректор «Бирмингема» рассказал, как «МЮ» пытался подписать Джуда Беллингема.
«Нужно было принять очень важное решение. «Манчестер Юнайтед» предложил больше всех остальных клубов – «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лестера» и других клубов вроде «Вулверхэмтона». Все они с нами связывались.
Эд Вудворд был самым настойчивым из всех. Мы обсуждали, как можем убедить Беллингема, но Джуд не собирался принимать решение с оглядкой на деньги.
«МЮ» предлагал ему более высокую зарплату, чем остальные. Может, вдвое большую. Ему были гарантированы миллионы, а он отказался. Это необычная ситуация для футболиста.
Он общался с Сульшером, Вудворд даже приводил в один день Фергюсона, в другой – Кантона, пытаясь его убедить», – сказал Донг Рен.
В 2020 году Беллингем перешел в «Боруссию» более чем за 25 миллионов фунтов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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