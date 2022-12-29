«МЮ» предлагал Беллингему вдвое больше, чем остальные. Сульшер, Фергюсон, Кантона пытались его убедить». Экс-директор «Бирмингема» о переговорах в 2020-м

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Бирмингем Эрик Кантона Вулверхэмптон Лестер Джуд Беллингем Футбол

Экс-гендиректор «Бирмингема» рассказал, как «МЮ» пытался подписать Джуда Беллингема.

«Нужно было принять очень важное решение. «Манчестер Юнайтед» предложил больше всех остальных клубов – «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лестера» и других клубов вроде «Вулверхэмтона». Все они с нами связывались.

Эд Вудворд был самым настойчивым из всех. Мы обсуждали, как можем убедить Беллингема, но Джуд не собирался принимать решение с оглядкой на деньги.

«МЮ» предлагал ему более высокую зарплату, чем остальные. Может, вдвое большую. Ему были гарантированы миллионы, а он отказался. Это необычная ситуация для футболиста.

Он общался с Сульшером, Вудворд даже приводил в один день Фергюсона, в другой – Кантона, пытаясь его убедить», – сказал Донг Рен.

В 2020 году Беллингем перешел в «Боруссию» более чем за 25 миллионов фунтов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
borchinec-05
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
мышление не мальчика, но мужа. Очень зрелый не по годам видимо не только на поле, но и по жизни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тишкович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
А сейчас Бэллингем переходит в Реал за 100+ млн. Боруссия разрешила Реалу вести переговоры с игроком , Джуд хочет перейти в Реал и пишут что в январе оформят летний переход. И лично сам дедушка Фло ведет трансфер.Надежные испанские инсайдеры , в том числе промадридские в один голос твердят об этом
Реал итак уже нехило усилился Холанд Мбаппе теперь еще и Билингем очень серьёзные планы у Мадридцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
privet100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец, пацан. Англичане вообще редкостные домоседы, так что заслуживает уважения, что решил рвануть в Германию и набраться опыта.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оламаукбери
Эти промадридские инсайдеры и про мбаппе писал что он уже в команде))
Ох уж этот промадридский goal.com
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё просто - отец Белингема требовал место в основе . МЮ не мог такое предложить .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не, вот этот чувак вроде почти топ, талант несомненный. Но с головой у него серьёзные проблемы, даже хуже, чем у Кришти и Мбаппе, он какой-то наитотальнейший неадекват. Это и его агрессивное поведение на поле подтверждает, и вот эта история. Возможно и хорошо, что наш Ливерпуль его не возьмёт, пусть в Реал переходит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оламаукбери
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
А сейчас Бэллингем переходит в Реал за 100+ млн. Боруссия разрешила Реалу вести переговоры с игроком , Джуд хочет перейти в Реал и пишут что в январе оформят летний переход. И лично сам дедушка Фло ведет трансфер.Надежные испанские инсайдеры , в том числе промадридские в один голос твердят об этом
Эти промадридские инсайдеры и про мбаппе писал что он уже в команде))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тэо 19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это просто поразительно что он отказал МЮ ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А сейчас Бэллингем переходит в Реал за 100+ млн. Боруссия разрешила Реалу вести переговоры с игроком , Джуд хочет перейти в Реал и пишут что в январе оформят летний переход. И лично сам дедушка Фло ведет трансфер.Надежные испанские инсайдеры , в том числе промадридские в один голос твердят об этом
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ savik-A.M.
Да мне вообще загадка как в те Времена из Англией молодёжь утекала в Германии
И отлично там себя проявила, Санчо и Беллингем. И вот пример у Джуда перед глазами - Санчо. Вернулся в родную Англию и в итоге потух.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atomio
Враньё. Его еще в своё время Венгер заметил, приглашал в Арсенал но не срослось. Мама отказалась отрывать от груди.
На самом деле ещё раньше, а именно 20 лет назад во время посещения сауны Венгер заметил его большой потенциал и уже тогда попытался его переманить, но не срослось: отец Беллингема отказался сделать это дело в пробирку.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
конь Мюллера)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Английский пасспорт решает конечно)Просто представьте если Холланд или Мбаппе был англичанином-350 мультиков минимум
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да мне вообще загадка как в те Времена из Англией молодёжь утекала в Германии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Враньё. Его еще в своё время Венгер заметил, приглашал в Арсенал но не срослось. Мама отказалась отрывать от груди.
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У МЮ там золотой рудник не обрушится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий