«Жду потепления в отношениях УЕФА и РФС. Нам нужно играть в Европе среди лучших». Колосков о желании на Новый год

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков рассказал о том, какое желание он загадает на Новый год.

«Жду от следующего года потепления в отношениях УЕФА и РФС. Это будет мое новогоднее желание.

Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», – сказал почетный президент РФС. 

Напомним, 30 декабря состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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8 комментариев

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СИ
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«Нам нужно играть в Европе среди лучших»
Мечтать не вредно. Лучшие не только в Европе, к примеру - чемпионы мира 22 в Ю Америке.
«Так как мы достойны этого»
А какое это наше достоинство? Ничейки с Таджикистаном, Узбекистаном, не выход напрямую из группы на чм22, не подготовлено РФСом для сборной ни одного игрока среднего европейского уровня.? Колосков, приведи хоть одно наше достоинство касательно футбола. А не стыдно ли нам великой России стучатся в дверь которую не хотят открывать?
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Dinamik1
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Вроде они уже они от всего нашего отказались.Осталось одно водку и икру поставки на НовыйГод перекрыть может одумаются.
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Mukunku 64
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О , тепленькая пошла...
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Дмитрий Чидакин
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Колоскова надо признать иноагентом. Слишком много болтает против системы
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prus_3
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Жду! Человеку уже 81 год, на минуточку!
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Ростовский
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Тут проблема исключительно в УЕФА. Пусть не будут подстилками США и обяжут играть всех с российскими командами, либо бан и экономические санкции за отказ. Вот и всё. Совсем уже попутали на западе политику и спорт. Позорятся русофобией и только против России могут решения принимать.
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s_h_a_m_a_n
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Это было бы шикарно. Но желание скорее всего не сбудется
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Svoboda Losov
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Желания раскрывать нельзя,а то не сбудется)
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