«Жду потепления в отношениях УЕФА и РФС. Нам нужно играть в Европе среди лучших». Колосков о желании на Новый год

рассказал о том, какое желание он загадает на Новый год.

«Жду от следующего года потепления в отношениях и . Это будет мое новогоднее желание.

Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», – сказал почетный президент РФС.

Напомним, 30 декабря состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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