«Жду потепления в отношениях УЕФА и РФС. Нам нужно играть в Европе среди лучших». Колосков о желании на Новый год
Вячеслав Колосков рассказал о том, какое желание он загадает на Новый год.
«Жду от следующего года потепления в отношениях УЕФА и РФС. Это будет мое новогоднее желание.
Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», – сказал почетный президент РФС.
Напомним, 30 декабря состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
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Мечтать не вредно. Лучшие не только в Европе, к примеру - чемпионы мира 22 в Ю Америке.
«Так как мы достойны этого»
А какое это наше достоинство? Ничейки с Таджикистаном, Узбекистаном, не выход напрямую из группы на чм22, не подготовлено РФСом для сборной ни одного игрока среднего европейского уровня.? Колосков, приведи хоть одно наше достоинство касательно футбола. А не стыдно ли нам великой России стучатся в дверь которую не хотят открывать?