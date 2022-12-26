Сторожук о будущем: «Не уйду из «Краснодара», пока меня не попросят на выход. Воспитан немного по-другому»
Александр Сторожук высказался о своем будущем в «Краснодаре».
– Самый тяжелый момент первой части сезона?
– Октябрь-ноябрь.
– Из-за разговоров, что вас могут уволить?
– Это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только «Пари НН» (2:0). Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал – только работа.
В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как «Краснодар» провел две кубковые игры (1:0 с «Локомотивом» и 4:1 с «Химками» – Sports.ru). Команда здорова.
– Иван Карпов писал, что вы находитесь в шорт-листе «Пари НН», при этом сами вышли на клуб.
– Как вы себе это представляете? На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме «Краснодара».
– «РБ Спорт» писал, что при назначении нового главного в основу вы вернетесь в «Краснодар-2».
– После матча с «Локомотивом» на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.
Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».
Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного. Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.
Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru.
Трясучий год «Краснодара» – от 4-го места без легионеров до 1:5 от «Оренбурга». Первое интервью тренера Сторожука
При нем играли лучше и гораздо осмысленней. А теперь мучаются с этим жуком...
Из заголовка: Сторожук меркантильный чел который будет сидеть на зп пока не выпрут
На самом деле: Сторожук говорит, что если попросят тренировать К2 вопросов нет, не сбежит за предложением пожирнее, воспитан по другому
Пс. юзерам спортса тоже 0 лет, зачем читать то, что сказал человек если им достаточно заголовка?
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Когда он в омский Иртыш переходил, то всем там болтал, что из дубля. Спартака. Странно, что этого нет в его странице в Википедии
Вообще, сторожук больше на куклу бандитскую похож. Что он там на руки получает ещё бы узнать