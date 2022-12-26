Сторожук о будущем: «Не уйду из «Краснодара», пока меня не попросят на выход. Воспитан немного по-другому»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Александр Сторожук Краснодар Сергей Галицкий Краснодар-2 Футбол

Александр Сторожук высказался о своем будущем в «Краснодаре».

– Самый тяжелый момент первой части сезона?

– Октябрь-ноябрь. 

– Из-за разговоров, что вас могут уволить?

– Это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только «Пари НН» (2:0). Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал – только работа.

В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как «Краснодар» провел две кубковые игры (1:0 с «Локомотивом» и 4:1 с «Химками» – Sports.ru). Команда здорова.

– Иван Карпов писал, что вы находитесь в шорт-листе «Пари НН», при этом сами вышли на клуб.

– Как вы себе это представляете? На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме «Краснодара».

– «РБ Спорт» писал, что при назначении нового главного в основу вы вернетесь в «Краснодар-2».

– После матча с «Локомотивом» на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.

Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».

Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного. Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.

Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru.

Трясучий год «Краснодара» – от 4-го места без легионеров до 1:5 от «Оренбурга». Первое интервью тренера Сторожука

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14 комментариев

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Никитос Семикоз
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Ответ Дым под водой
Пожирнее Сторожуку? За что? И главное зачем?
Он в списках НН был, но тебе виднее что человек никому не нужен, ты же нанимаешь тренеров в РПЛ
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Дым под водой
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Ответ Никитос Семикоз
Автору поста 0 лет. Из заголовка: Сторожук меркантильный чел который будет сидеть на зп пока не выпрут На самом деле: Сторожук говорит, что если попросят тренировать К2 вопросов нет, не сбежит за предложением пожирнее, воспитан по другому Пс. юзерам спортса тоже 0 лет, зачем читать то, что сказал человек если им достаточно заголовка?
Пожирнее Сторожуку? За что? И главное зачем?
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Кино Музыка
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Не понял, при чем воспитание, когда не уходишь с хорошей работы.
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инок
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Пожалуй лучшим тренером Краснодара был Гончаренко.
При нем играли лучше и гораздо осмысленней. А теперь мучаются с этим жуком...
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Никитос Семикоз
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Автору поста 0 лет.

Из заголовка: Сторожук меркантильный чел который будет сидеть на зп пока не выпрут

На самом деле: Сторожук говорит, что если попросят тренировать К2 вопросов нет, не сбежит за предложением пожирнее, воспитан по другому

Пс. юзерам спортса тоже 0 лет, зачем читать то, что сказал человек если им достаточно заголовка?
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Дым под водой
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Я остаюсь, я остаюсь, я буду здесь жить (с).
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Streetbor
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все правильно говорит, есть контракт и он его исполняет. Уходить играя в благородного рыцаря без неустойки, на обычную зарплату, оно ему надо.
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Мосгорсуд
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Представляю картину.....Сторжука выгоняют, а он расставил руки и ноги в косяк двери и кричит....НЕ УЙДУ!!!!!))) я не так воспитан))
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Bashibuzuck
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Сторожук хороший специалист, уверен в структуре "Краснодара" ему всегда работа найдется
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frog19
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Ай да мухожук
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Wiley Fox
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Кто меня знал до марта этого года?

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Когда он в омский Иртыш переходил, то всем там болтал, что из дубля. Спартака. Странно, что этого нет в его странице в Википедии

Вообще, сторожук больше на куклу бандитскую похож. Что он там на руки получает ещё бы узнать
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Arman FCSM
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Часть команды - часть корабля
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Mark Safaniev
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Ответ Нейтральный критик
Хитрый жук.
Жучара!
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Нейтральный критик
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Хитрый жук.
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