«Эспаньол» сделает «Краснодару» предложение об аренде Рамиреса. «Быки» не хотят отпускать защитника зимой

Защитник « » может продолжить карьеру в .

По информации «РБ Спорт», интерес к игроку проявляет « ». Клуб из Барселоны намерен сделать предложение об аренде эквадорца. Однако россияне не хотят отпускать Рамиреса в зимнее трансферное окно.

Утверждается, что «Эспаньол» интересовался защитником еще летом, но тогда официального предложения о переходе игрока не было.

В текущем сезоне Мир РПЛ Рамирес провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.

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