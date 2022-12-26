«Эспаньол» сделает «Краснодару» предложение об аренде Рамиреса. «Быки» не хотят отпускать защитника зимой
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в Ла Лиге.
По информации «РБ Спорт», интерес к игроку проявляет «Эспаньол». Клуб из Барселоны намерен сделать предложение об аренде эквадорца. Однако россияне не хотят отпускать Рамиреса в зимнее трансферное окно.
Утверждается, что «Эспаньол» интересовался защитником еще летом, но тогда официального предложения о переходе игрока не было.
В текущем сезоне Мир РПЛ Рамирес провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
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