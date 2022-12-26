«Эспаньол» сделает «Краснодару» предложение об аренде Рамиреса. «Быки» не хотят отпускать защитника зимой

Теги премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Краснодар Кристиан Рамирес Футбол

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации «РБ Спорт», интерес к игроку проявляет «Эспаньол». Клуб из Барселоны намерен сделать предложение об аренде эквадорца. Однако россияне не хотят отпускать Рамиреса в зимнее трансферное окно. 

Утверждается, что «Эспаньол» интересовался защитником еще летом, но тогда официального предложения о переходе игрока не было.

В текущем сезоне Мир РПЛ Рамирес провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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Ярик01
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Из-за гражданства России он же не может сам приостановить контракт. ...
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nelmaa1950@mail.ru
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А какой смысл отдавать его в аренду? Он игрок основы.
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Алексий Бяконт
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В Краснодаре так и нечего не показал - гол Ренну в ЛЧ разве что. Нужно сливать эквадорца.
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Teodrakis
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А говорили россияне не востребованы
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