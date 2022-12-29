Агент Жоржиньо: «Получили от «Челси» новое предложение, это наш приоритет. С «Наполи» не общались»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Жоржиньо агенты Футбол

Полузащитник Жоржиньо все же может остаться в «Челси» на следующий сезон.

«Контракт истекает 30 июня, но мы получили новое предложение и отдаем приоритет «Челси».

Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство «Наполи» высоко ценит Жоржиньо. Это особое место для нас. Мы были бы рады, если бы существовал какой-то интерес, но на данный момент «Наполи» с нами не связывался», – сказал агент Жоао Сантос.

Ранее сообщалось, что «Челси» и Жоржиньо не удается договориться насчет нового контракта, в связи с чем хавбек, вероятно, покинет клуб летом.

Со статистикой выступлений футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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headmaster
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Только понадеялся, что он уйдет. Но нет
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Inside 88 LW
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Слава Богу.
Одним "молодым проспектом" для проекта Хави меньше.
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Evgen_Hazard
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Да это неплохая новость, на самом деле. Там наверное 2+1. Думаю это всяко лучше, чем отваливать 120 млн.
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rigobersong
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Зачем он Наполи, заруинить чемпионство🤣🤣🤣
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