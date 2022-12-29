Агент Жоржиньо: «Получили от «Челси» новое предложение, это наш приоритет. С «Наполи» не общались»
Полузащитник Жоржиньо все же может остаться в «Челси» на следующий сезон.
«Контракт истекает 30 июня, но мы получили новое предложение и отдаем приоритет «Челси».
Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство «Наполи» высоко ценит Жоржиньо. Это особое место для нас. Мы были бы рады, если бы существовал какой-то интерес, но на данный момент «Наполи» с нами не связывался», – сказал агент Жоао Сантос.
Ранее сообщалось, что «Челси» и Жоржиньо не удается договориться насчет нового контракта, в связи с чем хавбек, вероятно, покинет клуб летом.
Со статистикой выступлений футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Одним "молодым проспектом" для проекта Хави меньше.