Агент Жоржиньо: «Получили от «Челси» новое предложение, это наш приоритет. С «Наполи» не общались»

Полузащитник Жоржиньо все же может остаться в « » на следующий сезон.

«Контракт истекает 30 июня, но мы получили новое предложение и отдаем приоритет «Челси».

Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство « » высоко ценит Жоржиньо. Это особое место для нас. Мы были бы рады, если бы существовал какой-то интерес, но на данный момент «Наполи» с нами не связывался», – сказал агент Жоао Сантос.

Ранее сообщалось, что «Челси» и Жоржиньо не удается договориться насчет нового контракта, в связи с чем хавбек, вероятно, покинет клуб летом.

Со статистикой выступлений футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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