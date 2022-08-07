Генич о «Динамо»: «О переходе Карцева объявят на следующей неделе. По Монтесу переговоры идут очень непросто»

рассказал о переговорах «Динамо» с Эденом Карцевым и .

«На следующей неделе «Динамо» объявит о переходе . Как сообщают мои источники, все близко к подписанию договора с игроком.

Карцев находится в Москве, проходит медосмотр. Все должно быть в порядке, на днях объявят.

Динамовцы пытаются договориться с «Монтерреем» об условиях трансфера Монтеса. Переговоры идут очень и очень непросто. Вроде уже было все на мази, но пока все на стадии переговоров», – отметил комментатор в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» купит защитника сборной Мексики Монтеса за 7+3 млн долларов. Сделку с «Монтерреем» закроют на этой неделе

«Динамо» купит опорника сборной Израиля Карцева за 2,6 млн евро у «Маккаби» Нетанья