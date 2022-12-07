Матыцин о смягчении лимита в случае возвращения европейцев в КХЛ: «Готовы реагировать, если такое мнение будет среди специалистов и ФХР»
Олег Матыцин назвал условия, при которых лимит на легионеров может быть смягчен.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Вернетесь ли вы к предыдущему варианту лимита, когда сильные хоккеисты из Чехии, Финляндии, Швеции снова будут ехать в Россию?
– Если такое мнение и решение будет среди специалистов в области хоккея, а также ФХР, мы внимательно к этому отнесемся и готовы оперативно реагировать на условия, которые будут, – сказал министр спорта РФ.
КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше
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