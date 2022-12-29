Агент Самошникова: «Илья намерен отработать контракт с «Рубином» до конца»

Агент Ильи Самошникова высказался о будущем защитника « ».

Контракт 25-летнего игрока с казанцами рассчитан до 30 июня 2023. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Зенита».

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи.

Слухов сейчас много, но конкретики нет. Если в «Рубин» поступит предложение по футболисту, то мы будем рассматривать его. Сейчас Илья в отпуске, никаких разговоров не ведем», — сказал Евгений Моисеев.

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