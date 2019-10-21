Жена Новосельцева попросила Путина внести споры по алиментам в список безотлагательных судебных дел

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Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, подала официальное обращение президенту России Владимиру Путину.

«У меня наступил предел сил и терпения. Днем 25 марта я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора перенесли еще на полтора месяца.

На меня обрушилась тонна мыслей о том, что же теперь мне делать дальше, как жить. Ведь только суд сейчас может помочь в данной ситуации! Заседание было назначено на 25 марта, я будто целую вечность ждала его, а теперь еще такая неизвестность.

С одной стороны – предательство и безответственность мужа, с другой стороны – сын, который нуждается во мне больше всех на свете, как и я в нем, и я должна быть сильной и здоровой, а с третьей стороны – опасность от угрозы коронавируса и кардинальное изменение в жизни! Я ответственная мама, и я безумно взволнована происходящим!

Я приняла решение и написала обращение президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно.

Я верю, что возможно внести изменения в постановление Президиума Верховного Суда РФ и расширить категории безотлагательных дел, добавив судебные споры в интересах несовершеннолетних граждан России – алименты, оспаривание, установление отцовства, лишение и ограничение родительских прав.

Ради того, чтобы дети и женщины были защищены, я готова принимать такие решения и высказывать свою гражданскую позицию в обращении к государству», – написала Кейру в инстаграме.

Кейру приложила фото обращения, а также добавила в тэги поста множество российских медиа.

Жена Новосельцева – Путину: «Почему несовершеннолетние дети брошены на произвол судьбы?»

 
 
 
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Публикация от Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina)

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