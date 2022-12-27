«Бенфика» получила два 127-миллионных предложения по Энцо. Готовится и третье (A Bola)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Энцо Фернандес Футбол

«Бенфика» имеет возможность продать хавбека Энцо Фернандеса за 127 млн евро.

По данным A Bola, в клуб поступило два предложения на такую сумму. Их президенту лиссабонской команды Рую Коште передал агент Жорже Мендеш. Также на подходе и третье 127-миллионное предложение.

За игрока «Бенфики» борются клубы АПЛ и Ла Лиги. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Поскольку Руй Кошта предпочел бы сохранить хавбека до лета, Мендеш может добиться повышения одного из предложений до 130 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

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53 комментария

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nnn4404
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Мудрик то поинтереснее будет
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rigobersong
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Ответ Человек1991
Первый мешок в футболе грязная судейская реалка , Зидан 2001 год 80 лимонов , Фигу 60 лимонов в пересчёте на нынешние цены это 150 и 120 лимонов , потом были Роналду Бэйл по 100 лимонов , Азар 120 , Кака 70 , Чуамени 100 , Хамес 80 , Йович 65 .
Озар за 160:)
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almatbarsa
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Ответ Артём Петров
13 матчей, 1 гол, 127 лямов. Мир окончательно сошел с ума
Он полузащитник-универсал по типу Модрича, причем тут вообще голы?
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Bolvan
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Ответ Куй Покагорячев
Честно говоря, не увидел у него игры на 120 млн
Как это Бенфика делает, игрок немного засиял, и сразу ценник 100
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Kappa Pride
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Ответ MilanLombardia
Бенфике нужно не думая сразу заворачивать,ибо летом как раз таки они поедут и найдут такого же Фернандеса на задворках южноамериканских трущоб,ну или где они там ищут за бесценок
Так они и не могут думать, это отступные, их не спрашивают
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Urmatbek Abjalov
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Ответ nobrainnopain
Было и четвертое предложение: Барса предложила Энцо уйти к ним свободным агентом.
Слепошара же
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Urmatbek Abjalov
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Ответ nobrainnopain
Было и четвертое предложение: Барса предложила Энцо уйти к ним свободным агентом.
Боюсь тебе больше не стоит заниматься юмором
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serb2010
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Ответ зак
Удивительный агент Мендеш, Аргентинское бревно может впарить за 120 млн, а Роналду клуб не может найти., либо мы чего-то не знаем.
Кому нужно 37 летнее португальское бревно с синдромом нарцисизма и токсичностью?
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Рашид Рахманов
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Ответ Куй Покагорячев
Честно говоря, не увидел у него игры на 120 млн
!!!!!!
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Человек1991
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Первый мешок в футболе грязная судейская реалка , Зидан 2001 год 80 лимонов , Фигу 60 в пересчёте на нынешние цены это 150 и 120 лимонов , потом были Роналду , Бэйл по 100 лимонов , Азар 140 , Кака 70 , Чуамени 100 , Хамес 80 , Йович 70 .
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TushcanRash
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Ответ nobrainnopain
Было и четвертое предложение: Барса предложила Энцо уйти к ним свободным агентом.
Сказали заявим когда найдём 28 рычаг
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Redmurza
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Ответ Артём Петров
13 матчей, 1 гол, 127 лямов. Мир окончательно сошел с ума
Для игрока центра поля ведь нужно было забить мячей 20, правильно?
Энцо вместе с Бенфикой разносил ЛЧ, провел шикарный ЧМ, он молод и наверняка будет прогрессировать, он был звездой уже в Ривере - конечно, за него будут просить (и давать) огромные бабки
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Graziano
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Ответ corazón blanco
Никто не говорит, что он столько стоит, у него такая сумма прописана в отступных и раз клубы за ним стали в очередь, значит не просто так и видят в нем перспективу на будущее.
Не думаю что кто-то будет готов выкупать его за отступные. Думаю, агентские игры.
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Spiker1606
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Ответ gustavo1097
Трансферный рынок с ума сходит с такими ценами. Спасибо шейхам из сити и псж, которые оформляли трансферы за космические суммы. Через пару лет самые средние игроки будут под сотню стоить. Хотя уже…
Уже... Энцо самый средний игрок, его цена не выше 30 млн.
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MUthebest
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Жесть, если разведут кого-то на 120млн. евро
1000% годовых, так только Бенфика может
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СынМилосердова
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Судя по всему ЧМ просто утвердил его, как сильного игрока на максимально высоком уровне. Думаю, мы многое не знаем. Скорее всего его давно ведут, не успел он перейти в Бенфику, как сразу становится в ней самым дорогим по tm игроком и это ещё до ЧМ. На ЧМ он просто подтвердил то, что о нём предполагали потенциальные покупатели, отсюда и ценник. Хотя, как по мне 100+ это слишком много за любого игрока, кроме Месси с Роналду, которые тупо продажей футболок за год всё отобьют.
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Spiker1606
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Ответ Человек1991
А у Чуамени и Антони увидел игру на 100 лимонов ?) Щас такие цены сумасшедшие , Фернандес в Бенфике хорош , обошли Юве и вышли в 1/8 , 2 раза с ПСЖ нули , Чемпион Мира и лучший молодой игрок чемпионата .
Тчуамени хоть топарь и его взяли за 60 млн + 20 млн бонусами.
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Hella black
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Болелы Роналду и немного сборной Португалии,возмущены таким ценником на молодого и очень перспективного Аргентинца.
127 лямов и игра в Европе не сравнится с игрой в Саудовской Аравии.
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M93
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Реал уж точно не будет покупать Фернандеса за такие деньги. Для Реала он запасной вариант после Беллингема, за которого Реал готов отдать эти же 120 млн.
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aseke
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Смешно
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Spiker1606
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Ответ dudufufu
На 120 нет, на 127 есть
Максимум 30-35 млн
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Russ Ivan
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Бенфика - один из лучших бизнес-проектов в футболе!
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nobrainnopain
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Ответ Михо
И зп обещали меньше чем в Бенфике и в рассрочку
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corazón blanco
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Ответ Graziano
Вы хотите сказать что вот это вот стоит 130? Дороже Мусиалы и Беллингема?
Никто не говорит, что он столько стоит, у него такая сумма прописана в отступных и раз клубы за ним стали в очередь, значит не просто так и видят в нем перспективу на будущее.
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laudrup
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Чем занимаются скауты в этих клубах? Спокойно могли купить его до ЧМ в 3 раза дешевле.
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