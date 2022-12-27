«Бенфика» получила два 127-миллионных предложения по Энцо. Готовится и третье (A Bola)

«Бенфика» имеет возможность продать хавбека Энцо Фернандеса за 127 млн евро.

По данным A Bola, в клуб поступило два предложения на такую сумму. Их президенту лиссабонской команды Рую Коште передал агент Жорже Мендеш. Также на подходе и третье 127-миллионное предложение.

За игрока «Бенфики» борются клубы и . Ранее сообщалось об интересе со стороны « », « » и « ».

Поскольку Руй Кошта предпочел бы сохранить хавбека до лета, Мендеш может добиться повышения одного из предложений до 130 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!