«Бенфика» получила два 127-миллионных предложения по Энцо. Готовится и третье (A Bola)
«Бенфика» имеет возможность продать хавбека Энцо Фернандеса за 127 млн евро.
По данным A Bola, в клуб поступило два предложения на такую сумму. Их президенту лиссабонской команды Рую Коште передал агент Жорже Мендеш. Также на подходе и третье 127-миллионное предложение.
За игрока «Бенфики» борются клубы АПЛ и Ла Лиги. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
Поскольку Руй Кошта предпочел бы сохранить хавбека до лета, Мендеш может добиться повышения одного из предложений до 130 миллионов.
В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.
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