«Челси» предложил «Бенфике» 120+ млн евро за Энцо. Представители клуба прибыли в Лиссабон (Correio da Manha)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» рассчитывает приобрести хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса.

По данным Correio da Manha, представители лондонского клуба прибыли в Лиссабон. Они уже предложили португальской команде свыше 120 миллионов евро.

При этом, как и сообщалось ранее, президент «Бенфики» Руй Кошта надеется сохранить футболиста до конца сезона, и сам игрок предпочел бы остаться до лета.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Человек1991
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Фернандесу надо переходить в Барселону , он как раз формата Бускетса опорник .
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TravenS
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Ценник дикий, но Челси нужно усиливать центр
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Temp LC
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Ответ Кукич
Тем временем гениальный Алемани подписывает бесплатно главного немецкого таланта Мукоко присоединиться летом 2023г, также свободным агентами Канте и Иньиго Мартинеса. Про желание Мукоко присоединиться свободным агентом к Барсе пишут все надежные каталонские инсайдеры. Канте также предпочитает переход в Барсу. Учись Боули
По мнению фанатов бчк всё желают попасть в Барселону
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SopTecret
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Ценники на игроков совершенно дикие, когда до миллиардов дойдут, можно будет закрывать игру
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Sanan1908
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Бенфика вообще молодец)))
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Кукич
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Тем временем гениальный Алемани подписывает бесплатно главного немецкого таланта Мукоко присоединиться летом 2023г, также свободным агентами Канте и Иньиго Мартинеса. Про желание Мукоко присоединиться свободным агентом к Барсе пишут все надежные каталонские инсайдеры. Канте также предпочитает переход в Барсу. Учись Боули
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h9zbx6jdsd
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Дикие деньги за него
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corazón blanco
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Боэли делает все, чтобы показать, что он ничем не хуже Абрамовича и готов тратить деньги на свой клуб. Вот только все чаще читаю, что болельщики Челси уже скучают по временам Романа в клубе.
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rigobersong
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Хоть бы купили:) Мне нравится этот неадекватный Омериканец:))
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rigobersong
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Вот это разводняк лондонского мешка:) Бенфика за 3 месяца x10 сделала на игроке:))
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cgmngt6ehj
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Будем надеяться, что такая «атмосфера» не демотивирует игрока.
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nobrainnopain
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Если Бенфика втюхает его за эти деньги, можно будет только поаплодировать
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Жечка Дырова
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Безумие какое-то
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Febos_
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Ответ Акира_1
Он как бы миллиардер, а они любят сорить деньгами на свои игрушки.
Тут дело даже не в том что он миллиардер, а в том что Роман оставил клуб без долгов, то есть новые владельцы купили Челси с чистым листом . Поэтому многие клубы апл летом ныли что так нельзя и так далее..
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HellLight
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К сожалению такими тратами при боули челси уже не удивляет. Жаль что качество игроков при таких переходах оставляет желать лучшего. Напоминает ранний псж или ман сити, которые в начале шейховства покупали лишь бы кого и за сколько угодно.
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nobrainnopain
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Ответ Los Galácticos
Капец жесть откуда у Боэли и Ко столько денег, они тупо всех скупают без перестану, но без какой либо философии просто пытаются загрести все что в тренде и красиво блестит.
На 4 лярда Рому нагрели
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Bentley Verura
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Офигеть, с такими темпами скоро эти деньги станут в порядке вещей, потом будут просить 250-300 млн
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Акира_1
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Ответ Los Galácticos
Капец жесть откуда у Боэли и Ко столько денег, они тупо всех скупают без перестану, но без какой либо философии просто пытаются загрести все что в тренде и красиво блестит.
Он как бы миллиардер, а они любят сорить деньгами на свои игрушки.
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Акира_1
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Для чего Боэли скупает всех подряд за гигантские суммы? Надеюсь это вброс агента игрока тупо. 🤷‍♂️
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Владимир Владимирович
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Ёпт это 8 миллиардов рублей . В Африке люди мечтают о простом колодце, на всю деревню
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Evgen_Hazard
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В какую помойку превращается некогда великолепный и великий клуб
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Аркадий Аркадич
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Ответ Los Galácticos
Капец жесть откуда у Боэли и Ко столько денег, они тупо всех скупают без перестану, но без какой либо философии просто пытаются загрести все что в тренде и красиво блестит.
Самое главное, что ФФП молчит как рыба. Видимо, в конце сезона, опять Динамо из Загреба придется из еврокубков исключать.
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Варлампий Варлампий
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я бы 250-300 запросил, после ЧМ лоха вокруг много, кто-нибудь да клюнет
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Febos_
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Лучше такие деньги предлагать за Бруно Гимараэса , он идеальный вариант для укрепления полузащиты прямо сейчас
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Los Galácticos
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Капец жесть откуда у Боэли и Ко столько денег, они тупо всех скупают без перестану, но без какой либо философии просто пытаются загрести все что в тренде и красиво блестит.
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