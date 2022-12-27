«Челси» предложил «Бенфике» 120+ млн евро за Энцо. Представители клуба прибыли в Лиссабон (Correio da Manha)

« » рассчитывает приобрести хавбека «Бенфики» .

По данным Correio da Manha, представители лондонского клуба прибыли в Лиссабон. Они уже предложили португальской команде свыше 120 миллионов евро.

При этом, как и сообщалось ранее, президент «Бенфики» Руй Кошта надеется сохранить футболиста до конца сезона, и сам игрок предпочел бы остаться до лета.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!