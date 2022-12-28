«Челси» предложил около 130 млн евро за Энцо Фернандеса (Record)

«Челси» хочет купить у «Бенфики» полузащитника .

Как утверждает Record, лондонский клуб предложил около 130 млн евро за 21-летнего полузащитника.

« » хочет закрыть сделку зимой. Президент «Бенфики» Руй Кошта после разговора с Энцо верит, что он останется.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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