«Челси» предложил около 130 млн евро за Энцо Фернандеса (Record)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» хочет купить у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.

Как утверждает Record, лондонский клуб предложил около 130 млн евро за 21-летнего полузащитника.

«Челси» хочет закрыть сделку зимой. Президент «Бенфики» Руй Кошта после разговора с Энцо верит, что он останется.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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DENbright
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Ответ ман сити фейк
Грилиш 120, Антони 100, Нуньез 100, Санчо 90 все отдыхают перед ним. Думаю это развод века. Или нам на уши лапшу вешают.
Сколько кубков мира они взяли?
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выходец из убежища
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Ответ Алексей Дрожжин
Игрок он может и отличный, и потенциал огромный. Но 130 млн он пока явно не стоит
Там Реал за шестнадцатилетнего бразильца 60 заплатил (если считать с бонусами). Таков современный трансферный рынок.
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Рашпель793
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Раньше 90 отдавали за пикового Роналду, а теперь 130 лямов за чувака, который и сезон на топовом уровне не сыграл.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Товарищ Бразаускас
Ладно, если серьезно, парень чемпион мира. Ну 50 он стоит - есть титул, есть компетенции. Но какие 130? Это нужно быть молодым (Месси уже не подходит, Мбаппе - да), мегараскрученным (оба подходят, Энцо - нет). Ладно, кому-то плевать на деньги, не мы же платим.
Так там 100 только отступные, насколько я слышал. Вот откуда ещё 30 сверху? Видимо, Бондюэль решил перебить все ставки(если это, конечно, не утка, как обычно) на аукционе🤓
P.S. Парень не только чемпион, но и лучший молодой игрок ЧМ. Может быть, ещё здесь наценка кроется. А если с Бенфикой пролезут далеко в ЛЧ...😏
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пвс-75
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Ответ Руслан Узденов
Не очень внимательно следил за аргами на ЧМ, но не заметил, чтобы этот парень делал на поле то, что не сделает условный Клаудиньо из Зенита и подобных примеров можно много привести.
надо вообще не следить за футболом, чтобы сравнить Фернандеса и Клаудиньо
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Товарищ Бразаускас
Педри слишком рано начали сравнивать с Иньестой, отсюда и цены. Понятно, что мальчику до дона Андреса еще расти и расти. Думаю, пз уровня Иньесты вообще можно ждать десятилетиями.
А лучше вообще не ждать(это претензия в целом к обществу), чтобы не плодить лишних фантазий и не гробить психику молодых очередными сравнениями ибо Иньеста-это даже не штучный товар. Это уникальный шедевр😎
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Anopollon
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Ответ Иван Бень
Реал и другие топ клубы платят десятки миллионов (под сотку) за бразильских ноунеймов. Тут лучший молодой игрок прошедшего ЧМ. Основной игрок. Чемпион мира
Потом эти бразильские ноунеймы решают в плей офф и в финале лч
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Дима Берин
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Ответ Иван Бень
Реал и другие топ клубы платят десятки миллионов (под сотку) за бразильских ноунеймов. Тут лучший молодой игрок прошедшего ЧМ. Основной игрок. Чемпион мира
Юнайтед как то купил игрока, который отлично провел ЧМ
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Deathspell Omega
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Какой-то схематоз мутят, пока хайп на чемпионов мира не прошел...
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Deathspell Omega
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Ответ Товарищ Бразаускас
Ладно, если серьезно, парень чемпион мира. Ну 50 он стоит - есть титул, есть компетенции. Но какие 130? Это нужно быть молодым (Месси уже не подходит, Мбаппе - да), мегараскрученным (оба подходят, Энцо - нет). Ладно, кому-то плевать на деньги, не мы же платим.
Да он и 50 не стоит...
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KeriLLo
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Ответ Dvin
Английские мешки продолжают разогревать рынок. 130 млн за что? Вот за что? Разве он разрывал на ЧМ? Пару лет назад такие суммы выплачивали за суперзвезд, а сейчас поставь рядом условных латиносов, многие здесь даже не смогут показать, где настоящий Энцо)))
Я согласен, что 130 млн за Энцо неадекватная цена, но серьëзно? Клубы АПЛ разогревают рынок? Кто купил двух молодых игроков за 90 млн пару лет назад из Бразилии (да, они раскрылись, но на момент покупки оба были ноунеймами), а сейчас за 16-летнего отваливает 60+ млн. Зато остальная Ла Лига еле выживает.
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Товарищ Бразаускас
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Ответ Shuller18
Смешнее, когда Педри оценивают в сотку)
Педри слишком рано начали сравнивать с Иньестой, отсюда и цены. Понятно, что мальчику до дона Андреса еще расти и расти. Думаю, пз уровня Иньесты вообще можно ждать десятилетиями.
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Shuller18
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Ответ Товарищ Бразаускас
130 миллионов евро? Купите моего кота за 130 тысяч евро, он быстрее бегает, а за такие бабки и в опорке отработает, и по мячу попадет!
Смешнее, когда Педри оценивают в сотку)
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Товарищ Бразаускас
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Ладно, если серьезно, парень чемпион мира. Ну 50 он стоит - есть титул, есть компетенции. Но какие 130? Это нужно быть молодым (Месси уже не подходит, Мбаппе - да), мегараскрученным (оба подходят, Энцо - нет). Ладно, кому-то плевать на деньги, не мы же платим.
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Shuller18
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Перебор знатный даже в нынешних реалиях.
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Товарищ Бразаускас
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130 миллионов евро? Купите моего кота за 130 тысяч евро, он быстрее бегает, а за такие бабки и в опорке отработает, и по мячу попадет!
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ман сити фейк
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Грилиш 120, Антони 100, Нуньез 100, Санчо 90 все отдыхают перед ним. Думаю это развод века. Или нам на уши лапшу вешают.
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Merdan Jumageldiyew
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если это Аргентинское дно перейдет в Челси то тогда я не буду болеть за синих
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Никита Самарин
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Ответ Алексей Дрожжин
Игрок он может и отличный, и потенциал огромный. Но 130 млн он пока явно не стоит
Игрок и правда будущий топ, но на мой взгляд ему лучше подождать до лета, чтобы пройти полноценную предсезонку. Плюс Бенфика в 1/8 ЛЧ играет, с очень хорошими шансами на проход.
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gustavo1097
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Это ж сколько бы сейчас праймовые Месси с Кришем стоили, если за посредственного игрока 130млн дают…
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Руслан Узденов
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Не очень внимательно следил за аргами на ЧМ, но не заметил, чтобы этот парень делал на поле то, что не сделает условный Клаудиньо из Зенита и подобных примеров можно много привести.
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-Madrid_Guy-
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Ответ Дядя ТУРА
Вратарь был из Аргентины
Кабальеро, кстати тоже серьезный спец в пенальти
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Иван Бень
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Ответ Dvin
Английские мешки продолжают разогревать рынок. 130 млн за что? Вот за что? Разве он разрывал на ЧМ? Пару лет назад такие суммы выплачивали за суперзвезд, а сейчас поставь рядом условных латиносов, многие здесь даже не смогут показать, где настоящий Энцо)))
Реал и другие топ клубы платят десятки миллионов (под сотку) за бразильских ноунеймов.
Тут лучший молодой игрок прошедшего ЧМ. Основной игрок.
Чемпион мира
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Иван Бень
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Маккалистера возьмите
раза в 2 дешевле будет, а функционал такой же и не слишком старее
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Mark Safaniev
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Ответ Бровь Анчелотти
Понятно что дешевле его не отпустят, но то что клубы продолжают поднимать ставки за игрока, который провел пол сезона на хорошем уровне в не самом сильном чемпионате Европы - это безумие.
Есть много примеров когда игрок не из топ 6 чемпионатов играет достойна в топ лиге. Тот же Хвича, даже в Рубине не блистал, но в Наполе показывает прекрасный футбол! Так что все от самого Энцо зависит )
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