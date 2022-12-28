«Челси» предложил около 130 млн евро за Энцо Фернандеса (Record)
«Челси» хочет купить у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.
Как утверждает Record, лондонский клуб предложил около 130 млн евро за 21-летнего полузащитника.
«Челси» хочет закрыть сделку зимой. Президент «Бенфики» Руй Кошта после разговора с Энцо верит, что он останется.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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P.S. Парень не только чемпион, но и лучший молодой игрок ЧМ. Может быть, ещё здесь наценка кроется. А если с Бенфикой пролезут далеко в ЛЧ...😏
Тут лучший молодой игрок прошедшего ЧМ. Основной игрок.
Чемпион мира
раза в 2 дешевле будет, а функционал такой же и не слишком старее