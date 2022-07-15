Юран о Лантратове, Митрюшкине и Гудиеве: «У «Химок» три сильных вратаря. Таким подбором не располагает ни один клуб РПЛ»

Главный тренер «Химок» высказался о вратарской бригаде клуба.

Также Сергей Юран поделился мнением о срыве трансфера голкипера в «Зенит».

– Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась.

Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере. И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.

— При этом взяли двух голкиперов — Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли так, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?

— Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева. И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря — таким подбором не располагает ни один клуб Премьер-лиги.

И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум, – сказал Юран.