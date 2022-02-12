Окружение Роберто считает, что «Барса» не заинтересована в продлении контракта

Будущее защитника «Барселоны» остается неопределенным.

В окружении футболиста считают, что «Барса» не заинтересована в продлении контракта. «Нулевой интерес», – приводит журналист COPE Виктор Наварро слова человека из близкого круга Роберто.

Представители футболиста все еще ждут звонка от директора «Барсы» , но у них почти нет надежды на то, что контракт будет продлен.

Сообщалось, что испанцу придется снизить зарплату минимум на 50%, чтобы остаться в «Барсе». Также появлялись сведения о том, что Хави рассчитывает на игрока и хочет, чтобы он остался.

Срок действующего контракта Роберто с «Барсой» истекает летом этого года. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.