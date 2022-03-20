Роберто хочет остаться в «Барсе». Он обсудит ситуацию с боссами клуба, а уже потом рассмотрит предложение от «Атлетико»

хочет прояснить свое положение в «Барселоне».

На этой неделе руководство «Барселоны» встретится с представителем футболиста, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг него. Действующий контракт Роберто с клубом истекает летом, и стороны пока не договорились о продлении.

В декабре переговоры были остановлены, так как сделала игроку предложение, которое он счел слишком низким. Серджи согласился на снижение зарплаты, но не ожидал, что оно будет таким резким. Он воспринял позицию клуба как предложение уйти.

У Роберто есть несколько предложений, одно из них – от . Однако прежде чем оценивать возможные варианты продолжения карьеры Серджи хотел бы все окончательно прояснить с боссами «Барселоны», так как игрок хочет остаться в каталонском клубе.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу. Его статистика – здесь.