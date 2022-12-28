Ломбертс об инфляции в Бельгии: «Счета станут больше. Раньше российский газ был для нас слишком дешевым»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс Политика Футбол

Николас Ломбертс рассказал, как изменилась жизнь в Бельгии из-за ситуации в мире.

– Что, кстати, со счетами за электричество? Они выросли? Или в Бельгии вы не заметили разницы?

– Счета, конечно, станут больше. Но я точно не тот человек, который будет делать температуру дома ниже. Я свои деньги заработал. Понимаю: здесь есть люди, для которых это может стать проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать. Надеюсь, это ненадолго и скоро снова все будет хорошо. Уверен, что будет.

И речь не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом. Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо искать в другом месте. Кому какая разница, откуда газ? Да, он будет дороже. Но надо понимать, что до этого он был для нас слишком дешевым, – сказал бывший игрок «Зенита».

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9 комментариев

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Greenalem
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Ответ Раиль Гайнетдинов
Начинаешь ценить только тогда, когда теряешь. Халявы больше не будет для Европы
Доллары Россия откуда будет брать теперь? Так говоришь будто Россия по себестоимости продавала и занималась благотворительностью.
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Ебздрогыч
Там стоимость газа резко опустились из-за теплой зимы. У пропаганды траур
Представляю какой у тебя будет траур если уберут плюсики на спортсе
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Назар Игорь
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Нико свои деньги заработал кровью и потом. Один из лучших легионеров, всегда пахал до упора. Самые добрые воспоминания.
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Раиль Гайнетдинов
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Начинаешь ценить только тогда, когда теряешь. Халявы больше не будет для Европы
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-2
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БляхаджинсКарпина
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Ответ Ебздрогыч
Там стоимость газа резко опустились из-за теплой зимы. У пропаганды траур
ну там местами только теплая пока что погода. с друзьями из Берлина неделю назад болтал, там на улице -7 было, в квартире у них +17
+3
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Хамыч
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Ответ Ебздрогыч
Там стоимость газа резко опустились из-за теплой зимы. У пропаганды траур
У пропаганды траур спустя 3 дня после 24 февраля...траур и истерика ...
0
-4
-4
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s_h_a_m_a_n
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Очень футбольная новость!!!
+1
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rigobersong
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Зато у глоров Кринжа дома после 18 декабря всегда жара💥🤣
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Ебздрогыч
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Там стоимость газа резко опустились из-за теплой зимы. У пропаганды траур
+9
-4
+5
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