Генпродюсер «Матч ТВ»: «У нас на канале не так много женской аудитории, поэтому фигурное катание не в первом приоритете»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему на канале не транслируется фигурное катание.
– Один из популярнейших видов спорта – фигурное катание, которого у вас на канале нет.
– Это больше женская аудитория, ее у нас на канале не так много. Поэтому сейчас фигурное катание не в первом приоритете.
– При этом Александра Трусова стала сотрудничать с «Матчем». Как это получилось?
– Мы пытаемся делать наших спортсменов более медийными. Первый подобный опыт был с Вероникой Степановой, олимпийской чемпионкой в лыжном спорте. Она ведет колонку на нашем сайте, часто появляется у нас в эфире.
Следующий эксперимент получился с Александрой Трусовой. Безусловно, развивать российских спортсменов в медиа – в том числе наша задача, – сказал Тащин.
, что за дискриминация женщин?
А руководство "Матча" почему-то считает, что сначала женская аудитория должна начать смотреть фильмы с Сигалом, бокс и смешанные единоборства, а уже потом канал сделает женщинам одолжение и добавит в эфир фигуристок.
Забавные такие, просто жуть)
Если футбол отключишь - вряд ли у тебя и мужская будет.