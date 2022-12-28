Генпродюсер «Матч ТВ»: «У нас на канале не так много женской аудитории, поэтому фигурное катание не в первом приоритете»

Генеральный продюсер « » объяснил, почему на канале не транслируется фигурное катание.

– Один из популярнейших видов спорта – фигурное катание, которого у вас на канале нет.

– Это больше женская аудитория, ее у нас на канале не так много. Поэтому сейчас фигурное катание не в первом приоритете.

– При этом стала сотрудничать с «Матчем». Как это получилось?

– Мы пытаемся делать наших спортсменов более медийными. Первый подобный опыт был с Вероникой Степановой, олимпийской чемпионкой в лыжном спорте. Она ведет колонку на нашем сайте, часто появляется у нас в эфире.

Следующий эксперимент получился с Александрой Трусовой. Безусловно, развивать российских спортсменов в медиа – в том числе наша задача, – сказал Тащин.