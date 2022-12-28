Генпродюсер «Матч ТВ»: «У нас на канале не так много женской аудитории, поэтому фигурное катание не в первом приоритете»

Теги сборная России Александр Тащин Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему на канале не транслируется фигурное катание. 

– Один из популярнейших видов спорта – фигурное катание, которого у вас на канале нет.

– Это больше женская аудитория, ее у нас на канале не так много. Поэтому сейчас фигурное катание не в первом приоритете.

– При этом Александра Трусова стала сотрудничать с «Матчем». Как это получилось?

– Мы пытаемся делать наших спортсменов более медийными. Первый подобный опыт был с Вероникой Степановой, олимпийской чемпионкой в лыжном спорте. Она ведет колонку на нашем сайте, часто появляется у нас в эфире.

Следующий эксперимент получился с Александрой Трусовой. Безусловно, развивать российских спортсменов в медиа – в том числе наша задача, – сказал Тащин. 

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23 комментария

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Сергей Дроздов
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Ответ Агент Картер
Очередной бред от МатчТВ. Ну так откуда у вас появится женская аудитория, если вы ФК не показываете? Офигенные продюсеры на Матче. Не показывать один из самых популярных видов спорта в стране на главном СПОРТИВНОМ канале, прикрываясь тем, что их только женщины смотрят. Во-первых, не только. Во-вторых, а женщины не зрители что ли? Женщины так то самые активные потребители, под которых можно много рекламы продать.
Конечно, товарищ бред несёт, но видимо так распределены финансовые потоки (распил)...Дураку ведь понятно – начни показывать - тётки сбегутся, хотя скоро уже наверное – не сбегутся... Каналец Матч конечно помоечный – футбол показывают по платным каналам (на народе зарабатывают вместо того чтобы привлекать мальчишек в футбольные секции трансляциями), а в это время по основному бесконечный мордобой (вид спорта такой) или новостийные шоу – сидят бездарно трепят языком (за каждый такой "сценарий" – гонорар, за "работу" в кадре – тоже)... какой бардак в стране... во всём.
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Классный руководитель
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популярный спорт среди кого, домохозяек, вот и пусть первый крутит, а я лучше посмотрю МЭННИ как вчера
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Евгений Румкин
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Абсолютный бред что Фигурное Катание чисто женский вид
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dobriy44
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сделать отдельный канал для женщин
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veramarso
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Мне кажется даже канал "Карусель" помог бы в продвижении медийности Трусовой больше, чем Матч ТВ😂
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Российский пользователь
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ну и правильно что эту шляпу не показываете,
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шампион
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Букмекерским лохотронам и сиалексу фигурка не интересна, а других рекламодателей лень искать. Проще ван Дамма еще раз прокрутить.
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Агент Картер
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Очередной бред от МатчТВ. Ну так откуда у вас появится женская аудитория, если вы ФК не показываете? Офигенные продюсеры на Матче. Не показывать один из самых популярных видов спорта в стране на главном СПОРТИВНОМ канале, прикрываясь тем, что их только женщины смотрят. Во-первых, не только. Во-вторых, а женщины не зрители что ли? Женщины так то самые активные потребители, под которых можно много рекламы продать.
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viktorpavlov70
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Фигуристы уже и драться начали, а интереса у Матч ТВ всё равно не вызывают. Чтобы ещё придумать? Губера надо из биатлона в аренду взять.
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фуфырка
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Лучше г... Полит шоу показывать и боевики. Этот контент вообше не про спорт. И потом
, что за дискриминация женщин?
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Гекдениз Кардениз
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Ответ tanya_1111
С таким ген. продюсером и врагов не надо )))) Ну так вы включите ФК в трансляцию и женская аудитория подтянется))).
Пусть оставят фк для федеральных каналов
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Kareglazaya
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Так потому и нет женской аудитории, что нет совсем либо есть, но очень мало, фигурного катания, гимнастики, синхронного плавания. Если будут, то и аудитория появится. Одно следствие другого.
А руководство "Матча" почему-то считает, что сначала женская аудитория должна начать смотреть фильмы с Сигалом, бокс и смешанные единоборства, а уже потом канал сделает женщинам одолжение и добавит в эфир фигуристок.
Забавные такие, просто жуть)
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dalnikovich
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так мб появится, если показывать?
Если футбол отключишь - вряд ли у тебя и мужская будет.
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Беглый*
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Ответ Светлана Менова
Какая удачная идея для фигуристки - сотрудничать с каналом, который не заинтересован в фигурном катании вообще. :)
Трусова всегда проигрывает. В каждом своём шаге
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Денис Забелин
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Не фанат фигурки, но объективно пожалуй единственный вид спорта в России, который прямо сейчас задавал бы тон в мире.
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Светлана Менова
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Какая удачная идея для фигуристки - сотрудничать с каналом, который не заинтересован в фигурном катании вообще. :)
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ыеем
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«У нас на канале не так много женской аудитории» как и мужской 🤣👍🔥
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headliner63
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Лишь мужская аудитория способна эту кнопку на пульте нащупать)
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Денис Забелин
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Судя по контенту, у вас на матче вообще не так много аудитории.
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Беглый*
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Вообще перестал смотреть Матч Тв после пояаления окко. Весь топовый футбол там есть, ФК на первом. Абсолютно бесполезный и бестолковый канал
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Залина Малина
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Отличный выбор, Саша🤣
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Товарищ Майор.
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Правильнее было бы - У нас на канале не так много аудитории
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tanya_1111
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С таким ген. продюсером и врагов не надо )))) Ну так вы включите ФК в трансляцию и женская аудитория подтянется))).
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