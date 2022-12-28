Иван Обляков: «Не согласен, что РПЛ потеряла смысл без еврокубков. Хочется выиграть чемпионат и Кубок»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Sports.ru Иван Обляков Футбол

Иван Обляков не потерял мотивацию из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

– А в чем мотивация играть в РПЛ? Сейчас даже нет разницы, какое место ты займешь.

– Понятно, что еврокубки – это престижно, но мне хочется выиграть чемпионат России, Кубок России. Из-за этого для меня глобально ничего не изменилось. По характеру я ненавижу проигрывать. Ты выходишь на поле, чтобы выиграть.

Я не согласен, что без еврокубков чемпионат потерял смысл, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.

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11 комментариев

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Валера, уходи!!!
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нечего там было терять, смысла РПЛ и не было никогда
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Burel
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Ответ s_h_a_m_a_n
Нашим паспортистам действительно по барабану. Лишь бы бабки капали. А вот многие леги уже свалили.
из зенита никто не свалил. Твм, наоборот, подняли ещё оклады своему огромному легиону на деньги из бюджета
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Burel
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да уж, спасибо питерской шайке за это. Но зато зенит картонные трофеи собирает
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Doctor of Philosophy
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Ответ Бухгалтер2021
так ты не сравнивай
Почему не сравнивать-то? Полезли куда-то там, рассорились со всем миром, завязли. Всё очень похоже. И сравнивать пока не запретили:)
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Бухгалтер2021
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Ответ Doctor of Philosophy
Почему? Во время того же Афгана вполне себе официально играли футбольные турниры внутри СССР.
так ты не сравнивай
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Владислав Бондарчук
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Малкому особенно хочется
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Doctor of Philosophy
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Ответ Бухгалтер2021
я бы не считал годы чемпионства и кубок как официальными в период СВО
Почему? Во время того же Афгана вполне себе официально играли футбольные турниры внутри СССР.
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Бухгалтер2021
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я бы не считал годы чемпионства и кубок как официальными в период СВО
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s_h_a_m_a_n
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Нашим паспортистам действительно по барабану. Лишь бы бабки капали.
А вот многие леги уже свалили.
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Harza
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Сказать правду - это плюнуть в колодец, который пока ещё "золотой"!
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samarskij-kuzmich
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Наконец-то кто-то здравые слова сказал👍 РПЛ и Кубок России - самостоятельные турниры, а не отборочные к еврокубкам. И что за "умник" решил, что нет разницы, какое место занять? Просто бред какой-то 🤦
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