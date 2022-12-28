Иван Обляков: «Не согласен, что РПЛ потеряла смысл без еврокубков. Хочется выиграть чемпионат и Кубок»

не потерял мотивацию из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

– А в чем мотивация играть в ? Сейчас даже нет разницы, какое место ты займешь.

– Понятно, что еврокубки – это престижно, но мне хочется выиграть чемпионат России, Кубок России. Из-за этого для меня глобально ничего не изменилось. По характеру я ненавижу проигрывать. Ты выходишь на поле, чтобы выиграть.

Я не согласен, что без еврокубков чемпионат потерял смысл, – сказал полузащитник в интервью .ru.

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