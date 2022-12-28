Иван Обляков: «Не согласен, что РПЛ потеряла смысл без еврокубков. Хочется выиграть чемпионат и Кубок»
Иван Обляков не потерял мотивацию из-за отстранения российских клубов от еврокубков.
– А в чем мотивация играть в РПЛ? Сейчас даже нет разницы, какое место ты займешь.
– Понятно, что еврокубки – это престижно, но мне хочется выиграть чемпионат России, Кубок России. Из-за этого для меня глобально ничего не изменилось. По характеру я ненавижу проигрывать. Ты выходишь на поле, чтобы выиграть.
Я не согласен, что без еврокубков чемпионат потерял смысл, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.
«Федотов – справедливый мужик, говорит все в лицо». Интервью Облякова
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
А вот многие леги уже свалили.