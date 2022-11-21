«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»
Форвард Маркус Тюрам может покинуть «Боррусию» из Менхенгладбаха в январе.
Клуб готов продать 25-летнего игрока сборной Франции зимой, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона – 30 июня 2023 года Тюрам может стать свободным агентом.
На нападающего претендует «Интер», а также «Бавария», которая предлагала ему 5-летний контракт еще в июле, сообщает журналист Николо Скира.
В 15 матчах сезона Бундеслиги на счету Тюрама 10 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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