«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»

Форвард Маркус Тюрам может покинуть «Боррусию» из в январе.

Клуб готов продать 25-летнего игрока сборной Франции зимой, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона – 30 июня 2023 года Тюрам может стать свободным агентом.

На нападающего претендует , а также , которая предлагала ему 5-летний контракт еще в июле, сообщает журналист Николо Скира.

В 15 матчах сезона Бундеслиги на счету Тюрама 10 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.