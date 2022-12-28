Бюджет «Уфы» более 400 млн рублей: «Идем по принципу «в новый год – без долгов»

Председатель попечительского совета «Уфы» рассказал о финансировании клуба.

«На сегодняшний день решен главный вопрос – финансирование «Уфы». В рамках Первой лиги оно будет состоять из двух частей – как бюджетное финансирование, так и внебюджетное.

Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объеме погашены, в том числе проценты от регионального фонда. Это, безусловно, основа. Мы идем по такому принципу: в новый календарный год – без долгов.

Бюджет обозначил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 миллионов рублей – бюджет республики, плюс 200 миллионов рублей – внебюджетные источники. Плюс то, что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета.

Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось. Но в нынешних условиях это делать, безусловно, сложнее, но та практика, что есть у Шамиля Камиловича [Газизова, гендиректора «Уфы»] при привлечении спонсорских средств, внебюджетных – она будет и дальше использоваться. Поэтому бюджет финансирования будет более 400 миллионов рублей», – сказал Руслан Хабибов.

В начале декабря долг «Уфы» составлял около 200 млн рублей.

После 20 туров «Уфа» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 16-е место.

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