«Уфа» близка к снятию с Первой лиги из-за финансовых проблем

«Уфа» близка к снятию с Первой лиги из-за больших финансовых проблем.
Об этом сообщает Sport24.
К седьмому туру основной спонсор команды – Республика Башкортостан – так и не дал гарантий финансирования.
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые трудности: «Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю – дотерпим»
«В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала», – сообщил близкий к клубу источник.