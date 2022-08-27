«Уфа» близка к снятию с Первой лиги из-за финансовых проблем

Теги бизнес Первая лига Уфа Шамиль Газизов кризис Футбол

«Уфа» близка к снятию с Первой лиги из-за больших финансовых проблем. 

Об этом сообщает Sport24.

К седьмому туру основной спонсор команды – Республика Башкортостан – так и не дал гарантий финансирования.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые трудности: «Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю – дотерпим» 

«В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала», – сообщил близкий к клубу источник.

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