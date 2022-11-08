Александр Зинченко: «Привык, что при упоминании «Арсенала» в голове появляется: «Топ-4». Хочу разрушить этот стереотип»
Александр Зинченко высказался о целях «Арсенала» на сезон.
«Я привык, что при упоминании «Арсенала» у вас в голове появляется: «Топ-4, топ-4». Я очень хочу разрушить этот стереотип. Я считаю, что эта команда и болельщики заслуживают большего.
Вы спрашиваете меня, можем ли мы бросить вызов «Ман Сити»? Давайте дождемся конца сезона. Конечно, они потрясающая команда, но в футболе может случиться все что угодно.
Мы должны идти от матча к матчу», – сказал полузащитник «Арсенала».
По итогам 14 туров «Арсенал» с 34 набранными очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея одну игру в запасе.
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