Скалони останется тренером Аргентины после победы на ЧМ-2022. Его контракт действует до конца года
Лионель Скалони останется тренером сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022.
Срок действующего контракта 44-летнего специалиста истекает в конце этого года, но сотрудничество с ним продлят. Об этом рассказал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
«Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба – люди своего слова. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Когда он вернется в страну, мы поговорим», – сказал Тапиа.
Скалони стал тренером сборной Аргентины в 2018 году. При нем сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире
А теперь давайте поговорим о потрясающей работе Скалони! Он первым идеально подстроился под Месси
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Сейчас начнется, Месси и Ди Мария будут ставить себя в основу, а ведь уже нужна новая Аргентина !
Как-то так, болельщики ждут.
А эти все ордена и несменяемость сами знаете где....
Гений.
В Аргентина бывает такие гении.
Тот случай, когда он и его штаб взяли трофей благодаря не одной лишь удаче, коллоскльнуб работу проделали.
Кто не знает, советую посмотреть/почитать, как он подбирал состав и схемы, когда только встал у руля.
В любом случие супер тренер.
Вы спросите у Скалони об игре Месси.
Он вас очень сильно разочарует , поверьте мне .
Проста фантастика!.