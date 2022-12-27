Скалони останется тренером Аргентины после победы на ЧМ-2022. Его контракт действует до конца года

останется тренером сборной Аргентины после победы на .

Срок действующего контракта 44-летнего специалиста истекает в конце этого года, но сотрудничество с ним продлят. Об этом рассказал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

«Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба – люди своего слова. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Когда он вернется в страну, мы поговорим», – сказал Тапиа.

Скалони стал тренером сборной Аргентины в 2018 году. При нем сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

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