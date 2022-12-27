Скалони останется тренером Аргентины после победы на ЧМ-2022. Его контракт действует до конца года

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины Футбол

Лионель Скалони останется тренером сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022.

Срок действующего контракта 44-летнего специалиста истекает в конце этого года, но сотрудничество с ним продлят. Об этом рассказал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

«Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба – люди своего слова. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Когда он вернется в страну, мы поговорим», – сказал Тапиа.

Скалони стал тренером сборной Аргентины в 2018 году. При нем сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире

А теперь давайте поговорим о потрясающей работе Скалони! Он первым идеально подстроился под Месси

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maddantist maddantist
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скаллони себе на пожизненную ренту уже наработал, а на величие еще нет...
Сейчас начнется, Месси и Ди Мария будут ставить себя в основу, а ведь уже нужна новая Аргентина !
Как-то так, болельщики ждут.
А эти все ордена и несменяемость сами знаете где....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
+ отбор на ЧМ без поражений
Да всё так !
Гений.
В Аргентина бывает такие гении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
За 4 года три кубка! Проста фантастика!.
+ отбор на ЧМ без поражений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
еще в сентябре обе стороны объявили, что он до ЧМ 2026 останется у руля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitkin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Борющийся с раком Пеле попрощался с родными...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Legend
Перестройка после Месси, Отаменди, Ди Марии ожидает быть интересной.
Эта дедовская банда еще может попылить на следующих (копа, чм)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marshalericsson1357
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На наших глазах вырос ещё один добротный тренер. Точнее сказать растет, он ещё молод и будет прогрессировать.
Тот случай, когда он и его штаб взяли трофей благодаря не одной лишь удаче, коллоскльнуб работу проделали.
Кто не знает, советую посмотреть/почитать, как он подбирал состав и схемы, когда только встал у руля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
За полтора года
Я понял, проста он тренирует с 2018 года.
В любом случие супер тренер.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любинко Друловича дрель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чм закончился две недели назвд, а год заканчивается через 4 дня. В чем актуальность этого вброса?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NURI Galiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GooseG
заслуженно, с составом держащимся на честном слове, смог сплотить команду.
Правда, после 18 г смог построить сплоченную команду, ведь тогда никто особенно не надеялся на него.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NURI Galiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Свое время надо уметь уходить. За сборной Скалони выиграл 2 значимых турнира, любой тренер мечтал бы об этом! Зидан технично слился зная что успехи прежние повторить нереально . Нехочет заморать авторитет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скалони гений и очень гибкий тренер, как он словно шахматный гроссмейстер на доске поставил фигуру Ди Марии против фигуры Кунде - таких ходов даже на поздних стадиях ЛЧ не встретишь. Он держал этот козырь в запасе весь турнир, а на том фланге вовсе ни разу не выпускал до финала.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sevuska
Ему надо срочно убирать престарелого пенальтиста мессе . Так как повезло на ЧМ больше не повезёт - 2 отскока и провал саудитам - это слишком.
Ха ха ха.
Вы спросите у Скалони об игре Месси.
Он вас очень сильно разочарует , поверьте мне .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
За 4 года три кубка! Проста фантастика!.
За полтора года
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галым Нуркеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавчик! Заслужил!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скалони останется? Ещё бы! Тренеру-победителю нет причин уходить . Наоборот, есть все основания продлить контракт триумфатору.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За 4 года три кубка!
Проста фантастика!.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все правильно, надо зацеплять копу и 6 по счету международный трофей Месси
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Перестройка после Месси, Отаменди, Ди Марии ожидает быть интересной.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Должен опозориться и пролететь мимо ЧМ 2026
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А могло быть иначе?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Черчесов расстроился
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GooseG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
заслуженно, с составом держащимся на честном слове, смог сплотить команду.
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий