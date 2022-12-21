Казанский считает Скалони лучшим тренером ЧМ-2022: «Аргентина — самая тренерская команда. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно»

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Денис Казанский назвал аргентинца Лионеля Скалони лучшим тренером ЧМ-2022.

— Скалони — лучший тренер чемпионата?

— Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников ЧМ-2022. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно.

Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника, – сказал комментатор.

А теперь давайте поговорим о потрясающей работе Скалони! Он первым идеально подстроился под Месси

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