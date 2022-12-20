Игроки Аргентины улетели с парада в Буэнос-Айресе на вертолете. Автобус остановили из-за большого скопления людей

Теги Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины Футбол

Игроки сборной Аргентины улетели с чемпионского парада в Буэнос-Айресе на вертолете.

Автобус с командой проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики из-за большого скопления людей оказалось невозможно.

По соображениям безопасности решено было изменить маршрут. Игроков забирали с автобуса на вертолете, который затем пролетел над городом.

«Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше.

Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль», – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в твиттере.

Отпраздновать победу сборной на ЧМ-2022 на улицы Буэнос-Айреса вышло около 4 миллионов человек. 20 декабря официально было объявлено выходным днем.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные