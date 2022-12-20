Игроки Аргентины улетели с парада в Буэнос-Айресе на вертолете. Автобус остановили из-за большого скопления людей

Игроки сборной Аргентины улетели с чемпионского парада в Буэнос-Айресе на вертолете.

Автобус с командой проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики из-за большого скопления людей оказалось невозможно.

По соображениям безопасности решено было изменить маршрут. Игроков забирали с автобуса на вертолете, который затем пролетел над городом.

«Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше.

Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль», – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в твиттере.

Отпраздновать победу сборной на на улицы Буэнос-Айреса вышло около 4 миллионов человек. 20 декабря официально было объявлено выходным днем.