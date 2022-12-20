Игроки Аргентины улетели с парада в Буэнос-Айресе на вертолете. Автобус остановили из-за большого скопления людей
Игроки сборной Аргентины улетели с чемпионского парада в Буэнос-Айресе на вертолете.
Автобус с командой проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики из-за большого скопления людей оказалось невозможно.
По соображениям безопасности решено было изменить маршрут. Игроков забирали с автобуса на вертолете, который затем пролетел над городом.
«Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше.
Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль», – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в твиттере.
Отпраздновать победу сборной на ЧМ-2022 на улицы Буэнос-Айреса вышло около 4 миллионов человек. 20 декабря официально было объявлено выходным днем.
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