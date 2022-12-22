«Реал» рассматривает Локателли как третий вариант, если Беллингем и Энцо Фернандес не перейдут
Полузащитник «Ювентуса» входит в сферу интересов «Реала».
Мадридский клуб ищет варианты усиления средней линии. В «Реале» понимают, что условия трансферного рынка могут меняться, поэтому подготовили три варианта укрепления состава.
Первый – это попытка оформить трансфер футболиста дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.
Альтернативой для англичанина является полузащитник сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес, признанный лучшим молодым игроком ЧМ-2022.
Если мадридцам не удастся договориться ни с Беллингемом, ни с Фернандесом, третьей опцией может стать хавбек «Ювентуса» Мануэль Локателли.
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