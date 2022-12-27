Ван Дейк о незабитом пенальти в серии с Аргентиной: «Не спал два дня. Это очень больно»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк рассказал, что не спал два дня после вылета Нидерландов с ЧМ-2022.

Сборная Нидерландов уступила Аргентине (2:2, по пен. 3:4) на стадии 1/4 финала ЧМ-2022. Ван Дейк не забил первый пенальти в серии.

«После той игры я не мог спать два дня. Логично, что я был разочарован. Мы были так близки, хотя проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, я не забил такой важный пенальти. Это очень больно. Это были очень тяжелые вечер и ночь.

На какое-то время я отрезал себя от мира футбола и наслаждался временем, которое проводил с семьей. Это самое важное в жизни», – сказал защитник «Ливерпуля» после игры с «Астон Виллой» (3:1) в АПЛ.

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20 комментариев

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Vinnipukh Vinni
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Ответ moldfan
Вообще должен был спать спокойно. Один из лучших у Голландцев на этом ЧМ. И пенальти к слову не из рук вон плохо пробил.
Он бил с очень короткого разбега, практически с двух шагов. Скорее всего, из-за этого Мартинес понял, куда будет удар.
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Groove
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Голландцам в отличие от японцев, французов и испанцев упрекнуть себя не в чем. Били хорошо, но оба удара незабитых там Мартинес угадывал невероятно.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Arthur Jacob
Всего два раза проиграли по пенальти и уже 6-7 лет прошло
Ну да .
В этом году они проста красавцы, чётко исполняли пенальти.
А Месси вообще превзошёл самого себя .
Проста суперски исполнял все кроме одного пенальти.
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Arthur Jacob
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Ответ Я Гражданин Мира
Они копа Америки чуть и не каждый год проигрывает по пенальти
Всего два раза проиграли по пенальти и уже 6-7 лет прошло
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forzzza juve
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А кто тебя просил не спать?
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Я Гражданин Мира
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Ответ поколение пепси
когда грустно и плохое настроение вряд ли в постели что-то сделаешь лучше чем на поле..
Наверно вы правы.
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Иван Шуткин
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Так ночью надо спать ) Я 1000 дней не спал , но при этом не мазал с Аргентиной )
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aidos_1979
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Ответ cektor
а по ночам что делал?)
Ну видимо спал, он же говорит что два дня не спал, про ночи скромно умолчал))
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Классный руководитель
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Брехня
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поколение пепси
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Ответ Я Гражданин Мира
Пенальти пробивал в постеле с женой.
когда грустно и плохое настроение вряд ли в постели что-то сделаешь лучше чем на поле..
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lerno
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Пенальти пробил отлично...только вот Мартинес взял гениально
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Экспертное мнение
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А ведь хорошо, когда ЧМ в середине сезона, вылетевшие могут сразу отвлечься и начать играть за клуб, а не страдать вспоминая эти промахи полтора месяца.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Arthur Jacob
Аргентина по пенальти только один раз проигрывала - в 2006 году Германии. Отличная тогда команда была
Они копа Америки чуть и не каждый год проигрывает по пенальти
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АРХАТ
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Ответ Arthur Jacob
Аргентина по пенальти только один раз проигрывала - в 2006 году Германии. Отличная тогда команда была
Тогда немцы как роботы били - почти все удары на силу.
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moldfan
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Вообще должен был спать спокойно. Один из лучших у Голландцев на этом ЧМ. И пенальти к слову не из рук вон плохо пробил.
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Arthur Jacob
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Аргентина по пенальти только один раз проигрывала - в 2006 году Германии. Отличная тогда команда была
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Я Гражданин Мира
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Ответ cektor
а по ночам что делал?)
Пенальти пробивал в постеле с женой.
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cektor
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а по ночам что делал?)
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Кинглер
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Не спал два дня, но спал две ночи
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Cat Behemoth
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Всего-то 2 дня? Нуууу.. как-то не кажется, что это "очень больно".
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