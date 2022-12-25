Юрген Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ, весь год будет невероятно интенсивным. Очень, очень, очень сложно»
Юрген Клопп посетовал на то, что состояние участников ЧМ-2022 будет неоптимальным.
«Для игроков, выступавших на чемпионате мира, весь год будет невероятно интенсивным. Это очень, очень, очень сложно. Нужно будет подумать, как справляться с этим. Мы будем очень осторожно обращаться с информацией, которую получим.
Из-за этого очень сложно что-то планировать к следующему матчу. Мы на 100% знали, что хотим делать в игре против «Манчестер Сити», но многое пришлось поменять в последнюю секунду. Это не здорово, но такая ситуация может случиться и перед игрой с «Астон Виллой», поэтому мы должны быть гибкими», – сказал тренер «Ливерпуля».
«Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» в матче 17-го тура АПЛ завтра, 26 декабря.
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Задрали, блин. В хоккейном Вашингтон Кэпиталс травмирована почти вся основа. Дали шанс молодежи и просели в пределах нормы. Это при среднем составе. А у клубов уровня Ливерпуля состав на порядок лучше, чем у половины соперников. Просто дайте играть молодым. Глядишь, новое имя из лавочников откроете.