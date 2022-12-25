Юрген Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ, весь год будет невероятно интенсивным. Очень, очень, очень сложно»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп ЧМ-2022 Футбол

Юрген Клопп посетовал на то, что состояние участников ЧМ-2022 будет неоптимальным.

«Для игроков, выступавших на чемпионате мира, весь год будет невероятно интенсивным. Это очень, очень, очень сложно. Нужно будет подумать, как справляться с этим. Мы будем очень осторожно обращаться с информацией, которую получим.

Из-за этого очень сложно что-то планировать к следующему матчу. Мы на 100% знали, что хотим делать в игре против «Манчестер Сити», но многое пришлось поменять в последнюю секунду. Это не здорово, но такая ситуация может случиться и перед игрой с «Астон Виллой», поэтому мы должны быть гибкими», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» в матче 17-го тура АПЛ завтра, 26 декабря.

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11 комментариев

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pvh-82
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Ответ Ashot Kafka
Я бы понял, если бы это Пеп сказал, но у Ливерпуля там 7 игроков всего было, из которых только Конате прошел дальше 1/4, да и то он всего суммарно на турнире 300 минут отыграл
А у папа там прям переиграли все! Англия сыграла 5 матчей за месяц, холланд вообще отдохнул и подлечился!
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Евгений Садчиков
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
То есть для ливерпуля сезон не будет интенсивным? А то позор ван дейка и алиссона игрой не назовёшь
Позор Алиссона??? Какие вещества ты принимал?
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pvh-82
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Ответ Кино Музыка
Что поражает - кроме футбола ни в одном виде спорта об этом не ноют. Есть ротация, во всех клубах по два с половиной состава. Задрали, блин. В хоккейном Вашингтон Кэпиталс травмирована почти вся основа. Дали шанс молодежи и просели в пределах нормы. Это при среднем составе. А у клубов уровня Ливерпуля состав на порядок лучше, чем у половины соперников. Просто дайте играть молодым. Глядишь, новое имя из лавочников откроете.
Самое смешное то что сыграли они 3-4 игры за месяц!
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pvh-82
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Афигеть какая тяжесть, сыграть 3-4 игры за месяц!
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Ashot Kafka
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Я бы понял, если бы это Пеп сказал, но у Ливерпуля там 7 игроков всего было, из которых только Конате прошел дальше 1/4, да и то он всего суммарно на турнире 300 минут отыграл
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Кино Музыка
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Что поражает - кроме футбола ни в одном виде спорта об этом не ноют. Есть ротация, во всех клубах по два с половиной состава.
Задрали, блин. В хоккейном Вашингтон Кэпиталс травмирована почти вся основа. Дали шанс молодежи и просели в пределах нормы. Это при среднем составе. А у клубов уровня Ливерпуля состав на порядок лучше, чем у половины соперников. Просто дайте играть молодым. Глядишь, новое имя из лавочников откроете.
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Michael_Monza
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Позорище, сколько можно ныть. Вы такие бабки получаете бегая по травке и пиная мячик.
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Гегенпрессинг Рангника
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То есть для ливерпуля сезон не будет интенсивным? А то позор ван дейка и алиссона игрой не назовёшь
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Under
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Так Ливерпуль даже в топ-6 АПЛ по представительству не входит.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ман сити фейк
Что за перевод? Ничего не понятно
Это перевод с Английского
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ман сити фейк
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Что за перевод? Ничего не понятно
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