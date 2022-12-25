Юрген Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ, весь год будет невероятно интенсивным. Очень, очень, очень сложно»

посетовал на то, что состояние участников будет неоптимальным.

«Для игроков, выступавших на чемпионате мира, весь год будет невероятно интенсивным. Это очень, очень, очень сложно. Нужно будет подумать, как справляться с этим. Мы будем очень осторожно обращаться с информацией, которую получим.

Из-за этого очень сложно что-то планировать к следующему матчу. Мы на 100% знали, что хотим делать в игре против «Манчестер Сити», но многое пришлось поменять в последнюю секунду. Это не здорово, но такая ситуация может случиться и перед игрой с « », поэтому мы должны быть гибкими», – сказал тренер « ».

«Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» в матче 17-го тура завтра, 26 декабря.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты