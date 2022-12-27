Де Брюйне о Гюндогане: «Он великолепен, контролирует игру подобно Давиду Сильве. У нас прекрасные отношения, он хороший товарищ»

Кевин де Брюйне высказался об .

«Он понимает и контролирует игру, подобно тому, как это делал . Илкай великолепен.

Он хороший товарищ, очень скромный парень. Я играл с ним в течение семи лет, нас связывают очень хорошие воспоминания, и у нас прекрасные отношения», – сказал полузащитник « ».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!