Де Брюйне о Гюндогане: «Он великолепен, контролирует игру подобно Давиду Сильве. У нас прекрасные отношения, он хороший товарищ»
Кевин де Брюйне высказался об Илкае Гюндогане.
«Он понимает и контролирует игру, подобно тому, как это делал Давид Сильва. Илкай великолепен.
Он хороший товарищ, очень скромный парень. Я играл с ним в течение семи лет, нас связывают очень хорошие воспоминания, и у нас прекрасные отношения», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Жаль, что в свое время он не перешел в Реал, потрясающий игрок.