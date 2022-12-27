Де Брюйне о Гюндогане: «Он великолепен, контролирует игру подобно Давиду Сильве. У нас прекрасные отношения, он хороший товарищ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне высказался об Илкае Гюндогане.

«Он понимает и контролирует игру, подобно тому, как это делал Давид Сильва. Илкай великолепен.

Он хороший товарищ, очень скромный парень. Я играл с ним в течение семи лет, нас связывают очень хорошие воспоминания, и у нас прекрасные отношения», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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5 комментариев

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Парень со двора Шмурнова
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Ответ corazón blanco
Гюндоган классный игрок, но мне кажется, что Давид, при всем уважении к нему, более совершенный игрок.
Давид - вообще один из лучших и на мой взгляд слегка недооцененных атакующих полузащитников своего поколения.

Жаль, что в свое время он не перешел в Реал, потрясающий игрок.
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Зелимхан
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Ответ ɔculpa
Ну как сказать. Профили-то у них разные, и профилем обуславливается преимущество одного над другим. Оба очень умны, но Гюндоган может выжигать поле и выгрызать мячи, он сильнее и жёстче, Сильва техничнее и изобретательнее впереди. Разные позиции, разные требования, каждый – топ в своём деле.
Лучше и не скажешь)
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ɔculpa
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Ответ corazón blanco
Гюндоган классный игрок, но мне кажется, что Давид, при всем уважении к нему, более совершенный игрок.
Ну как сказать. Профили-то у них разные, и профилем обуславливается преимущество одного над другим. Оба очень умны, но Гюндоган может выжигать поле и выгрызать мячи, он сильнее и жёстче, Сильва техничнее и изобретательнее впереди. Разные позиции, разные требования, каждый – топ в своём деле.
+3
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corazón blanco
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Гюндоган классный игрок, но мне кажется, что Давид, при всем уважении к нему, более совершенный игрок.
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DolJun
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чет рыжего опорничка понесло) гюндогану до давида силвы столько же, сколько гвардиоле до нормального тренера - миллионы световых лет
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