«Комо» за 20 млн евро купит Кюна из «Селтика». Вингер отказал «Лейпцигу» – у него 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии
«Комо» заплатит 20 миллионов евро за футболиста «Селтика».
Итальянский клуб договорился с «Селтиком» о приобретении 25-летнего вингера Николас-Геррита Кюна.
На следующей неделе футболист пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Игрок подпишет договор до 2029 года.
Отмечается, что немец отказался от варианта с «Лейпцигом», чтобы присоединиться к «Комо» и тренеру Сеску Фабрегасу.
В прошлом сезоне Николас-Геррит Кюн забил 13 голов и сделал 9 передач в 32 матчах чемпионата Шотландии.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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