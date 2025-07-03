«Комо» за 20 млн евро купит Кюна из «Селтика». Вингер отказал «Лейпцигу» – у него 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии

«Комо» заплатит 20 миллионов евро за футболиста «Селтика».

Итальянский клуб договорился с «Селтиком » о приобретении 25-летнего вингера Николас-Геррита Кюна .

На следующей неделе футболист пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Игрок подпишет договор до 2029 года.

Отмечается, что немец отказался от варианта с «Лейпцигом », чтобы присоединиться к «Комо » и тренеру Сеску Фабрегасу.

В прошлом сезоне Николас-Геррит Кюн забил 13 голов и сделал 9 передач в 32 матчах чемпионата Шотландии.