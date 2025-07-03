Сергей Юран: «Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, но дома не востребованы. У нас должно быть самоуважение»

Сергей Юран высказался о невостребованности российских тренеров.

– Александр Мостовой посетовал, что такие заслуженные люди, как Юран, не нужны на родине. Вам самому обидно?

– Я много раз говорил об этом.

У нас должно быть самоуважение. В России достаточно заслуженных людей.

Те же Кирьяков , Колыванов , Канчельскис по 10 лет отыграли в ведущих лигах Европы, но почему-то не востребованы дома. Конечно, есть осадок, что опыт таких личностей не используется.

Почему так происходит – вопрос не ко мне, – сказал возглавивший турецкий «Серик Беледиеспор» Сергей Юран .