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  • Сергей Юран: «Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, но дома не востребованы. У нас должно быть самоуважение»
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Сергей Юран: «Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, но дома не востребованы. У нас должно быть самоуважение»

Сергей Юран высказался о невостребованности российских тренеров.

– Александр Мостовой посетовал, что такие заслуженные люди, как Юран, не нужны на родине. Вам самому обидно?

– Я много раз говорил об этом.

У нас должно быть самоуважение. В России достаточно заслуженных людей.

Те же Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в ведущих лигах Европы, но почему-то не востребованы дома. Конечно, есть осадок, что опыт таких личностей не используется.

Почему так происходит – вопрос не ко мне, – сказал возглавивший турецкий «Серик Беледиеспор» Сергей Юран.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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Д2 Турция
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