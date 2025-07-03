«Зенит» и «Динамо» Махачкала минутой молчания почтили память погибшего в ДТП Жоты: «Это общее горе для всего спортивного мира»
«Зенит» и «Динамо» Махачкала почтили память Диогу Жоты.
Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии сегодня ночью погиб в ДТП.
Перед товарищеской игрой на стадионе «Смена» была объявлена минута молчания в память о Жоте.
«Это общее горе для всего спортивного мира, и мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким игрока», – говорится в сообщении петербуржцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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