  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» и «Динамо» Махачкала минутой молчания почтили память погибшего в ДТП Жоты: «Это общее горе для всего спортивного мира»
Видео
8

«Зенит» и «Динамо» Махачкала минутой молчания почтили память погибшего в ДТП Жоты: «Это общее горе для всего спортивного мира»

«Зенит» и «Динамо» Махачкала почтили память Диогу Жоты.

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии сегодня ночью погиб в ДТП.

Перед товарищеской игрой на стадионе «Смена» была объявлена минута молчания в память о Жоте.

«Это общее горе для всего спортивного мира, и мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким игрока», – говорится в сообщении петербуржцев.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21323 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoДиогу Жота
происшествия
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoпремьер-лига Англия
logoЗенит
logoСборная Португалии по футболу
logoДинамо Махачкала
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси о гибели Жоты в ДТП: «Покойся с миром»
8сегодня, 15:20Фото
Леброн Джеймс выразил соболезнования близким Диогу Жоты
3сегодня, 14:03
Инфантино о гибели Жоты и его брата: «Соболезнования от имени ФИФА семье и друзьям, «Ливерпулю», «Пенафиэлу» и Португалии. Я глубоко опечален, футбольному миру будет не хватать их»
10сегодня, 13:40
Главные новости
Медведев сообщил, что Вендел «ожидается до конца недели». Ранее председатель правления «Зенита» говорил, что хавбек «купил билеты и прибудет в расположение 1 июля»
1225 минут назад
Сергей Юран: «Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в лигах Европы, но дома не востребованы. У нас должно быть самоуважение»
2332 минуты назад
Андрей Николаев: «Вега «Зенит» не усилит. Ощущение, что политика клуба – делать все, только бы не заиграли свои. Места занимают аргентинцы, бразильцы, эквадорцы»
940 минут назад
Глушенков взял номер 10 в «Зените» – под ним играли Аршавин, Данни, Малком. Максим выступал по номером 67 в прошлом сезоне
1641 минуту назад
Андрей Мостовой за кричалку «##### «Спартак», #####» оштрафован на 75 000 рублей
6652 минуты назад
«Зенит» может предложить 15 млн евро за форварда «Фламенго» Педро Абреу (Пабло Руа)
1958 минут назад
Мостовой о словах Карпина про зарплаты игроков: «Мы еще думали: ни хрена себе – играют в РПЛ, а получают больше, чем те, кто играет в Англии, Испании»
8сегодня, 16:01
Депутат Свищев о проблемах «Химок», «Витязя» и «Торпедо»: «Нехорошая тенденция, но не катастрофа. Это общее положение бизнеса, все понимают, что сейчас не лучшие времена»
13сегодня, 15:43
Карпин о букмекерах: «Не вижу негатива – они много инвестируют в развитие спорта. Футбольному человеку неправильно сигареты рекламировать»
33сегодня, 15:30
Жерсон расстроен, что не смог перейти в «Аль-Наср». Хавбек мог получать 30 млн евро в год в Саудовской Аравии (Globo)
87сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Баварии» о клубном ЧМ: «34 тысячи зрителей – средняя посещаемость группового этапа. Это больше, чем в Серии А и Ла Лиге. Мне очень нравится турнир»
2 минуты назад
«Милан» ведет переговоры по Асенсио. «Фенербахче» уже предложил Марко 15 млн евро в год
18 минут назад
«Комо» за 20 млн евро купит Кюна из «Селтика». Вингер отказался от варианта с «Лейпцигом» – у него 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии
321 минуту назад
Форвард Польши U17 Ежевски в тяжелом состоянии после столкновения автомобиля с деревом. Сестра 17-летнего игрока «Легии» погибла
6сегодня, 16:10
Товарищеские матчи. «Зенит» принимает «Динамо» Махачкала, «Рубин» обыграл «Енисей»
27сегодня, 16:00Live
Утка с утятами появились на матче Кубка Приволжья. Игроки проводили их за пределы поля и продолжили игру
5сегодня, 15:47Видео
«Бешикташ» арендовал Абрахама у «Ромы» с условным обязательством выкупа за 13 млн евро
2сегодня, 15:45
«Брентфорд» за 17 млн фунтов и 4,25 млн в виде бонусов купил хавбека «Фейеноорда» Миламбо
2сегодня, 15:32Фото
Месси о гибели Жоты в ДТП: «Покойся с миром»
8сегодня, 15:20Фото
Вега о «Зените»: «Я приехал, чтобы завоевывать трофеи! Предложение принял легко – Лусиано каждый день отправлял мне сообщения, звал сюда»
18сегодня, 14:45