«Зенит» и «Динамо» Махачкала минутой молчания почтили память погибшего в ДТП Жоты: «Это общее горе для всего спортивного мира»

«Зенит» и «Динамо» Махачкала почтили память Диогу Жоты.

Футболист «Ливерпуля » и сборной Португалии сегодня ночью погиб в ДТП.

Перед товарищеской игрой на стадионе «Смена» была объявлена минута молчания в память о Жоте .

«Это общее горе для всего спортивного мира, и мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким игрока», – говорится в сообщении петербуржцев.