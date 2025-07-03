Президент «Баварии» о клубном ЧМ: «34 тысячи зрителей – средняя посещаемость группового этапа. Это больше, чем в Серии А и Ла Лиге. Мне очень нравится турнир»

Президент «Баварии» положительно высказался о клубном чемпионате мира.

«Мне очень нравится турнир.

Средняя посещаемость после группового этапа составила 34 000 человек – это больше, чем в Серии А или Ла Лиге, а на наших матчах против «Боки» и «Фламенго» на стадионе присутствовало более 60 000 зрителей, против «Бенфики» – 34 000, а против «Окленда» – 21 000.

Мы всегда играем на больших стадионах. Это важно.

Если посмотреть только на Южную Америку, энтузиазм болельщиков по поводу клубного чемпионата мира показывает потенциал этого формата», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.