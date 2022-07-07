Борис Игнатьев: «Могут избить и с Fan ID, как и без него. Меньше хулиганов будет? Так поставьте везде полицию»

выразил недоумение в связи с необходимостью оформлять паспорт болельщика.

«Еще не делал заявку на Fan ID и пока не знаю, буду ли вообще его оформлять. Я пытаюсь понять, а зачем этот паспорт болельщика нужен. Что он дает? Хоть бы кто-нибудь объяснил: что, если я его сделаю, то больше бить по морде меня не будут?

Было понятно, зачем Fan ID ввели на чемпионат мира. Было немного билетов, а желающих предостаточно, при этом много было иностранных болельщиков.

Но мы в России всю жизнь играли без этого паспорта. С 1948 года я хожу на футбол, и никогда такого не было.

Кто-то кого-то мог избить без этого Fan ID, так точно так же кого-то могут избить и с паспортом болельщика.

Не хочется играть в догадки, для чего этот паспорт нужен, но нам никто не может нормально объяснить необходимость оформления. Меньше хулиганов будет? Так поставьте везде полицию, пусть она работает», – сказал бывший тренер сборной России.

Смородская о Fan ID: «Это дело неплохое. От хулиганов надо избавляться, и тогда будет больше зрителей на футболе»